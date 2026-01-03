Liga de Quito planifica la temporada 2026: revancha, refuerzos y respaldo a DT Nunes

Tras un 2025 sin títulos, los albos apuestan por un contar con un plantel más amplio bajo el mando de Tiago Nunes

Liga de Quito ya proyecta la nueva temporada con una hoja de ruta clara y exigente. Tras un 2025 sin títulos, pero con protagonismo siendo segundo en la LigaPro y semifinalista de la Copa Libertadores, el club albo apunta a dar un paso más en competitividad y resultados.

La continuidad del proyecto deportivo, encabezado por el técnico brasileño Tiago Nunes, y la base del plantel son los pilares desde los que se construyen los nuevos objetivos.

Plantel de Liga de Quito: continuidad y refuerzos

Isaac Álvarez, presidente del cuadro albo, confirmó que la estructura principal del equipo se mantiene y que el foco estará en potenciarla.

“La mayoría del plantel se mantiene, el cuerpo técnico es el mismo. La mayoría tiene contrato vigente, y lo que buscamos es reforzar y potenciar el equipo para contar con una plantilla más amplia y sólida para el próximo año”, señaló.

El contar con un mayor plantel es una de las conclusiones que dejó la temporada anterior, marcada por la alta exigencia en varios frentes.

“Se manejan distintos presupuestos y opciones junto con el profe Nunes, el departamento de scouting, la secretaría técnica y todo el equipo. Tenemos la obligación de armar un plantel con mayor jerarquía y en mayor número”, añadió Álvarez.

Autocrítica por la LigaPro y lecciones del 2025

El balance del 2025 también deja lecciones deportivas. “A inicios del año, nuestro objetivo era el campeonato, y lo perdimos en casa: muchos empates y una derrota, dejando 13 puntos sin sumar. Sin embargo, hay que valorar el esfuerzo de los jugadores por los puntos obtenidos fuera de ella”, analizó el dirigente.

Gestión financiera y modelo institucional

En paralelo al rendimiento en cancha, la institución trabaja en su modelo de gestión. “Siempre he sostenido que lo que queremos en Liga Deportiva Universitaria, desde el actual directorio y la comisión de fútbol, es sentar las bases de una sociedad anónima deportiva con un reglamento tributario acorde a la realidad del fútbol y de los futbolistas”, explicó.

El directivo remarcó la necesidad de prudencia financiera. “Debemos ser responsables en lo económico”, dijo al referirse a salidas como las del argentino Lautaro Pastrán, por tener una alta opción de compra; y Carlos Gruezo, por quien no pudieron competir con la oferta del León de México.

Tiago Nunes y el reto de ganar títulos en 2026

El estratega Nunes asume el desafío de mejorar los resultados esta temporada, con autocrítica y optimismo.

“Tenemos una sensación agridulce porque no conquistamos títulos en la temporada, que es la naturaleza de Liga. Llegamos a una semifinal de Copa Libertadores, definimos un título en Copa Ecuador y quedamos detrás de Independiente del Valle en LigaPro”, resumió.

El entrenador también recalcó que la clave está en fortalecer el grupo. “Con un plantel un poquito más robusto y con más opciones para 2026, se puede soñar un poco más alto”, dijo.

Nunes valora la base existente y la experiencia acumulada. “Tenemos una base importante del plantel, que sabe jugar en Liga y disputar torneos internacionales. A partir de ahí, buscaremos reforzar. Para poder disputar tres competencias y buscar salir campeón de las tres, en un momento nos faltó un poquito de plantel”, apuntó.

Cantera y sostenibilidad económica

El proyecto también incluye un mayor protagonismo de las formativas. “De seis a siete jugadores del equipo campeón de la sub-19 van a arrancar la pretemporada con nosotros para que tengan esa experiencia y puedan probarse”, adelantó.

Agregó que para este año se han propuesto seguir en el fortalecimiento de la cantera ya que “necesitamos vender jugadores para que el equipo se pueda sostener”.

