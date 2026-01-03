Real Madrid vs Betis: Primer partido de 2026 y la obligación de Vinícius de figurar

El equipo merengue regresa a la competencia doméstica con la necesidad de seguir sumando para mantenerse segundo en la tabla

El delantero del Real Madrid, Vinicius (d) y el defensa Fran García (i) durante el entrenamiento de esta mañana en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

El brasileño Vinícius Junior cerró 2025 con un sabor amargo de boca. Los silbidos que escuchó durante el partido ante el Sevilla, el decimocuarto consecutivo sin marcar para el Real Madrid, crecieron en el momento en el que fue sustituido. Tras un parón para desconectar en navidad, regresa este domingo 4 de enero al Santiago Bernabéu con la obligación de asumir el liderazgo que deja Kylian Mbappé.

Segundos en la LaLiga, los merengues enfrentarán, desde las 10:15 de Ecuador, al Real Betis, con la obligación de mostrar una mejor ‘cara’.

“A Vini lo veo bien, con alegría, sonriente. A todos nos ha venido bien el parón para resetear y regresar con más energías tras el bloque intenso de diciembre”, aseguró el DT Xabi Alonso cuando fue preguntado por el brasileño.

🎯 ¡A por el primer partido del año! pic.twitter.com/LQvQ0hXmDW — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 3, 2026

El estratega dejó un mensaje de apoyo a un jugador que necesita en una respuesta en la que terminó englobando a todo el equipo y apuntando a la energía que se debe mostrar en el campo para conectar con la grada.

Joel Ordóñez de delantero en el barrio a defensa del poderoso Liverpool Leer más

Su reacción fue distinta el 20 de diciembre, cuando en el triunfo sin brillo ante el Sevilla no ocultó el enfado de parte del madridismo con el que era su gran estrella las últimas temporadas. “La afición puede expresar su opinión y se puede mejorar”, dijo Xabi tras escuchar los silbidos a su jugador.

En caliente, Vini cambió su foto de perfil en las redes sociales nada más acabar el partido.

Hoy Vinícius, en el primer partido del año, se reencontrará en el duelo liguero ante el Real Betis. Las ganas del brasileño de asumir responsabilidad ante la ausencia por lesión de Mbappé es urgente, busca fulminar una racha negativa que afecta a la irregularidad del Real Madrid de Xabi Alonso.

Vini no marca desde el 4 de octubre, cuando le hizo un doblete al Villarreal. En aquel momento de la temporada había logrado cinco goles en diez encuentros. Anclado en la misma cifra en 24 partidos en los que ha participado (1.115 minutos). Lleva 11 partidos desde ese momento: 10 de titular y descanso en Talavera en Copa del Rey.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!