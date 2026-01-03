Jeremy Arévalo: Así fue el primer entrenamiento del ecuatoriano en el Stuttgart

Cerca de 2000 hinchas acudieron a la práctica en la que el tricolor hizo su primera aparición con el equipo principal alemán

Jeremy Arévalo empieza a escribir su propia historia en el fútbol alemán. El joven ecuatoriano, nacido en España, fue una de las grandes novedades este sábado 3de enero en el primer entrenamiento del Stuttgart en este 2026, marcando así su estreno oficial con el club tras convertirse en uno de los refuerzos más llamativos del mercado invernal.

Arévalo llegó a Alemania en las primeras horas del nuevo año y, sin margen para largas pausas, se integró de inmediato a la vuelta a los trabajos del plantel, que retornó a la actividad luego de 14 días desde su último partido oficial. Las vacaciones de Navidad y Año Nuevo quedaron atrás y el Stuttgart, bajo el mando de Sebastián Hoenes, volvió a encender motores con una sesión que tuvo un ingrediente especial: la ilusión renovada de su afición.

Un entrenamiento con bastantes hinchas

Arévalo y su primer entrenamiento en Alemania fue a lo grande. Cortesía

Cerca de 2.000 hinchas se dieron cita para presenciar el entrenamiento, con especial atención en el ecuatoriano, cuya presencia fue de las más observadas en la jornada. Hoenes no ocultó su satisfacción por contar con Arévalo y valoró positivamente sus primeras sensaciones dentro del grupo.

“Se presentó bien; estamos contentos de tenerlo con nosotros. Jeremy aún es joven, tendrá el tiempo necesario para integrarse y juntos lo desarrollaremos. Estamos convencidos de sus cualidades”, señaló el técnico alemán.

El entrenador también destacó el respaldo masivo de los aficionados, un factor que, según reconoció, potencia el trabajo diario del equipo. “El apoyo de la afición es excepcional; sin duda fue algo especial poder entrenar hoy con las gradas tan llenas. Estamos contentos y agradecidos de que tanta gente nos apoye”, agregó.

Buen ambiente de entrenamiento

De cara al 2026, Hoenes dejó claro que el grupo está enfocado y motivado. “Los chicos estaban contentos de volver a verse después de las vacaciones. Se notó cuánto disfrutaron del ambiente durante los entrenamientos y las ganas de prepararse bien para los retos que se vienen”, expresó.

El Stuttgart tendrá su primera prueba del año este lunes, cuando dispute un partido amistoso ante el FC Luzern de Suiza, un nuevo escenario para que Jeremy Arévalo siga ganando espacio y confirme que es, desde ya, una de las nuevas caras de Ecuador en Alemania.

