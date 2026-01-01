Expreso
Ligapro trofeo
La LigaPro sufriría cambios en su competencia para la temporada 2026API

LigaPro 2026: fecha oficial de inicio y detalles del nuevo sistema del torneo

Con cambios estructurales y menos margen de error, la LigaPro 2026 promete ser uno de los torneos más exigentes

La LigaPro 2026 comenzará oficialmente la noche del viernes 20 de febrero, dando inicio a una temporada que reunirá a 16 clubes en la pelea por el título nacional y por los cupos a los torneos internacionales de la Conmebol 2027.

Independiente del Valle iniciará el campeonato como defensor del título, mientras que Liga de Quito y Barcelona SC aparecen como los principales aspirantes a destronarlo. Los albos no conquistan la LigaPro desde 2024 y los toreros acumulan una sequía que se extiende desde 2020, situación que incrementa la presión deportiva e institucional.

Barcelona-Liga-campeón-LigaPro
Alegría. El payaso Trulito se arrodilla ante el trofeo ganado por el Ídolo, mientras que Miguel Arana muestra la bandera de Barcelona.en el 2020.)Freddy Rodriguez

Hay varios cambios para la segunda etapa

José Contreras arquero venezolano que seguirá en Barcelona SC.

Barcelona SC 2026: cuándo empieza la pretemporada, primeros partidos y más

Leer más

Para esta temporada, la LigaPro introdujo modificaciones importantes en su formato, aprobadas durante el Consejo de Presidentes, con el objetivo de incrementar la competitividad y elevar la tensión tanto en la lucha por el título como en la zona de descenso.

La primera etapa mantendrá el formato tradicional: 30 fechas bajo el sistema de todos contra todos. Sin embargo, una vez finalizada esta fase, la clasificación acumulada dividirá a los equipos en tres grupos.

Los seis primeros disputarán un hexagonal final para definir al campeón y los principales cupos a la Copa Libertadores y Sudamericana. A diferencia de años anteriores, el líder de la fase inicial no asegurará clasificación internacional directa y deberá competir en esta instancia.

Independiente del Valle, 2026, LigaPro, Copa Libertadores
El uruguayo Joaquín Papa tomará las riendas del banquillo negriazul.CORTESÍA

Drama al final de la tabla

Del séptimo al décimo lugar se conformará un cuadrangular que reemplaza al antiguo hexagonal por Copa Sudamericana. Solo cuatro equipos accederán al certamen continental, reduciendo las opciones y aumentando la exigencia.

Finalmente, los seis últimos jugarán el hexagonal por la permanencia, donde se definirán los dos equipos que descenderán a la Serie B 2027, en una fase marcada por la presión y la necesidad urgente de sumar.

