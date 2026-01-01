Barcelona SC 2026: cuándo empieza la pretemporada, primeros partidos y más

Sin fichajes confirmados, Barcelona SC arranca el 2026 entre salidas, decisiones internas y un calendario que presiona

Barcelona SC cerró el 2025 con el ruido propio de un club gigante, pero abrió el 2026 en silencio. Hasta el cierre de esta edición, el Ídolo no había anunciado ninguna contratación para la nueva temporada. Los canarios entraron en modo pausa durante las dos últimas semanas de diciembre, mientras la ansiedad del hincha crecía y el reloj comenzaba a jugar su partido.

RELACIONADAS Chelsea finalizó el contrato del DT Enzo Maresca tras malos resultados

Por ahora, el mercado amarillo solo ha tenido salidas confirmadas. Aníbal Chalá armó maletas rumbo al Olimpia de Paraguay; Felipe Caicedo dejó el club y Jhonny Quiñónez, quien llegó a préstamo desde Independiente de Avellaneda, tampoco entra en los planes del Barcelona 2026. El resto es espera, rumores y decisiones que se cocinan a fuego lento en los pasillos del Monumental.

Aníbal Chalá llegó a Barcelona S.C. en 2024 y no logró destacar en los 'Canarios'. cortesia

Todo depende del ´presupuesto 2026

Michael Morales vuelve a vestirse de viuda y recorre las calles de Pasaje Leer más

Ismael Rescalvo seguirá siendo el entrenador, pese a los inconvenientes que marcaron el cierre del 2025. El técnico español vive horas de armado, de listas cruzadas entre los nombres que desea y el presupuesto que puede ofrecer la dirigencia. Todo depende de cuánto oxígeno económico le entregue la directiva para competir en una temporada que no admite errores.

En la interna, el recuerdo del paro de la última semana de trabajo del 2025 todavía pesa. Algunos de los jugadores involucrados en la protesta no continuarían, especialmente aquellos señalados como cabezas del movimiento.

El problema de Octavio Rivero

En medio del ruido, apareció la voz que muchos esperaban. Octavio Rivero, goleador del equipo, rompió el silencio y bajó el volumen a la novela.

“No dije que no continuaría en el club si el presidente seguía en su cargo”, aclaró el delantero el martes 30 de diciembre.

Y agregó un dardo elegante: “No me creo tan importante en la rica historia y jugadores que ha tenido Barcelona”.

Octavio Rivero goleador de Barcelona 2025. Miguel Canales

Se van a entrenar en Quito

Moisés Caicedo y Willian Pacho, destacados entre los más valorados del mundo Leer más

El Barcelona 2026 arrancará oficialmente el lunes 5 de enero, desde las 08:00, con trabajos médicos durante dos días. Luego vendrá la pretemporada, que esta vez tendrá un giro: será en Quito, buscando una base física en la altura, a diferencia del 2025 que se realizó en Manta.

Los amarillos afrontarán tres torneos en el año: fase previa de Copa Libertadores, LigaPro y Copa Ecuador. Antes, habrá dos amistosos que prometen espectáculo. El primero, la tradicional Noche Amarilla, el sábado 31 de enero en el estadio Monumental, con la presencia del streamer argentino Lautaro del Campo, conocido como ‘La Cobra’, quien adelantó:

Dos show partidos en el Monumental

“La Noche Amarilla 2026 llegará con precios populares, nuevas experiencias, grandes sorpresas y un formato renovado”, dijo el argentino.

La segunda función será el sábado 7 de febrero, cuando Barcelona enfrente al Inter Miami de Lionel Messi en el amistoso denominado “El partido de la historia”, una cita que ya huele a taquilla récord.

El primer partido oficial llegará el 18 de febrero, por la fase previa 2 de la Copa Libertadores, ante Argentinos Juniors, a las 19:30 en el Monumental. La revancha será el 24 de febrero en el estadio Diego Armando Maradona, en Buenos Aires. Mientras tanto, la hinchada espera la lista definitiva de los que se van y los que se quedan, porque el tiempo ya empezó a correr rumbo al debut en LigaPro, fijado para el 20 de febrero.

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!