Willian Pacho: razones que convierten al ecuatoriano en el mejor defensa del mundo

El zaguero ecuatoriano del PSG construyó su carrera desde la adversidad hasta convertirse en campeón de Champions League

Willian Pacho es una de las figuras de PSG.

En el fútbol, como en la vida, no todas las historias de éxito comienzan con aplausos. Algunas nacen en el silencio, en el polvo de una calle, en un par de zapatos rotos y en una promesa hecha a pulso. La de Willian Pacho es una de ellas.

Hoy, a sus 24 años, puede mirar al mundo de frente: es el mejor defensor del planeta. Su inclusión en el once ideal del The Best 2025 no solo lo confirma, también lo instala en la historia del balompié ecuatoriano.

El hambre de gloria que forjó al mejor defensor del mundo

Nada fue casual. Así lo resume Frickson Erazo, exdefensor de la Tri, cuando habla de “hambre de gloria” para explicar el presente de Pacho. Un hambre que no nació en París, sino mucho antes, en el barrio Luz de América, en Quinindé, donde el fútbol representa una salida de la pobreza.

Willian Pacho es el primer jugador ecuatoriano en ganar la Champions League. Archivo

Allí, en una calle polvorienta, empezó a forjarse el carácter de un niño callado y decidido, que llegaba a entrenar con zapatos viejos pero con una convicción inquebrantable. “Verlo en el once ideal del mundo me llena de alegría”, confiesa Erazo.

Frickson Erazo y el legado del zaguero ecuatoriano

El exzaguero recalca que lo de Pacho también es la cosecha de una siembra que tomó décadas y que fue impulsada por referentes como Hólger Quiñónez, Iván Hurtado, Giovanny Espinoza, el propio Erazo, entre otros.

“Otros defensores pudimos llevar nuestra bandera a otros países en el pasado, contribuyendo a que los actuales tengan este protagonismo. Pacho es el heredero de un camino que trazaron leyendas”, expresa.

Para el Elegante, la evolución del defensor ecuatoriano ha sido drástica. Ya no se trata solo de llegar a Europa, sino de dominar ese continente.

“Una cosa es llegar a un club importante y otra muy distinta es ser protagonista. Lo de Willian en el PSG, junto a lo de Piero Hincapié o Joel Ordóñez, demuestra que hoy el defensor ecuatoriano tiene una jerarquía internacional indiscutible”, añade.

Un debut profesional marcado por la tragedia

José Cabezas, su primer formador en la escuela Alfaro Moreno, lo recuerda con claridad: no era el más fuerte ni el más ruidoso, pero sí el más determinado. “En la cancha se transformaba”.

Esa fortaleza mental, la misma que hoy lo sostiene en la élite, ya estaba allí cuando tenía seis años.

El destino, sin embargo, le puso pruebas. El 2 de noviembre de 2019, Pacho debutó con Independiente del Valle sin saber que, mientras cumplía su sueño, su madre Glenda perdía la batalla contra el cáncer.

El dorsal 51: homenaje eterno a su madre

Sus hermanas le ocultaron la noticia para protegerlo. Al final del partido, aún con el uniforme puesto, recibió el golpe más duro de su vida. Desde entonces, el dorsal 51, edad a la que falleció su progenitora, acompaña su carrera como un homenaje silencioso.

Willian Pacho utiliza el dorsal 51 en homenaje a su mamá. Archivo

Lejos de rendirse, siguió avanzando. Un fichaje frustrado con el Borussia Mönchengladbach en 2021 pudo haber sido un freno, pero apenas fue una curva.

Royal Antwerp, Eintracht Frankfurt y, desde agosto de 2024, Paris Saint-Germain (PSG), que pagó 44 millones de dólares por su pase, marcaron su ascenso definitivo.

Con el PSG ganó la Copa Intercontinental 2025, la Champions League 2024-25 y la Ligue 1 de la temporada 2024-25, siendo figura y convirtiéndose en el único ecuatoriano en alcanzar esos títulos.

Su técnico, Luis Enrique, no duda en señalarlo como uno de los mejores del mundo. Y Erazo lo observa con orgullo. Para él, Pacho representa la evolución del zaguero ecuatoriano y el fruto de un camino abierto por generaciones anteriores.

