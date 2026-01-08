“Hágase cargo, señor Alcalde”: concejala cuestiona gestión ante violencia en Quito

Un intento de asaltó terminó con el crimen de un guardia a plena luz del día

El crimen ocurrió cerca a una unidad educativa municpal, en el norte de Quito.

El asesinato de un guardia de seguridad a plena luz del día, en el sector de la avenida República de El Salvador, una de las zonas comerciales más concurridas del norte de Quito, ha provocado una ola de indignación ciudadana y reactivado los cuestionamientos sobre la falta de respuestas efectivas frente a la inseguridad.

Aunque la seguridad ciudadana es competencia directa del Gobierno Central, el hecho también ha puesto bajo los reflectores al Municipio de Quito, que recauda recursos a través de la tasa de seguridad.

En redes sociales, autoridades locales y ciudadanos han expresado su malestar por la falta de coordinación entre el Ejecutivo y el cabildo capitalino. El jurista Farith Simon, por ejemplo, señaló que el Gobierno “se ve desbordado” frente al avance del crimen organizado, pero recordó que el control de motos y vehículos también es atribución municipal. “¿No deberían coordinar?”, cuestionó al Municipio de Quito y al alcalde, Pabel Muñoz.

Desde el Concejo Metropolitano, el edil Wilson Merino condenó el crimen ocurrido frente a un colegio municipal y en una zona estratégica de la ciudad. En su pronunciamiento, apuntó a la Empresa Pública Metropolitana de Seguridad y cuestionó la baja ejecución presupuestaria del eje de seguridad. “¿En qué se van los más de 95 millones de dólares presupuestados?”, preguntó, al tiempo que reclamó la falta de acciones concretas.

“Las respuestas son las de siempre"

Las críticas también llegaron desde la concejala Estefanía Grunauer, quien exigió que el alcalde asuma las competencias municipales en materia de control y prevención. La edil recordó que Quito inició el año con tres muertes violentas en apenas siete días y que los crímenes repiten un patrón ya conocido: sicarios en motocicletas con cajones de repartidores.

“Las respuestas son las de siempre: ‘no es mi competencia’”, escribió Grunauer, calificando de “inconcebible” que el Municipio adopte una posición cómoda mientras las muertes continúan. A su criterio, muchos de estos hechos violentos están relacionados con la falta de controles municipales sobre motocicletas con dos ocupantes, vehículos con vidrios polarizados o placas adulteradas.

La edil rechazó además que la corporación municipal no invierta de manera efectiva en seguridad, pese a que la Empresa Pública de Seguridad recauda alrededor de 10 millones de dólares anuales por la tasa que pagan los quiteños y apenas ejecuta cerca del 50 % de su presupuesto.

Grunauer recordó que el Municipio tiene la obligación de garantizar el uso adecuado del espacio público y que la Agencia Metropolitana de Control debe actuar con firmeza frente a libadores y vendedores informales que, según dijo, contribuyen al caos urbano. Advirtió que la falta de liderazgo en esa institución “empeora el horizonte” de la ciudad.

También mencionó la existencia de convenios con el Gobierno Central para dotar de policías a las Unidades de Policía Comunitaria (UPC) recuperadas. “Si el Gobierno no cumple, ejecutemos los convenios y hagamos que devuelvan la plata a los quiteños”, sostuvo, y pidió firmeza frente a la crisis de seguridad.

Finalmente, recordó que desde enero de 2024 existe una ley que permite a los distintos niveles del Estado coordinar con personal de vigilancia y seguridad privada para enfrentar fenómenos delictivos recurrentes. Según dijo, ha solicitado información sobre la aplicación de esta normativa desde noviembre, sin obtener respuesta.

#URGENTE Cuando en pandemia nos decían que los municipios no tienen competencia en salud, salvamos centenas de miles de vidas de los quiteños #Quito



La falta de competencia no puede tapar la ineptitud, la gente quiere soluciones urgentes a la #inseguridad por lo que: @pabelml pic.twitter.com/5tG2KhV4A4 — Estefania Grunauer R. (@estefania_gru) January 8, 2026

“Hágase cargo, señor alcalde, de nuestras competencias y deje de esperar que otros solucionen el problema”, concluyó Grunauer. “No me resigno a contar muertos. Hay familias destruidas mientras seguimos discutiendo si somos competentes o no”.

422 sanciones por circular dos personas en moto

Tras el crimen del guardia de seguridad ocurrido el 8 de enero de 2026, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) intensificó los operativos de control a motocicletas con dos ocupantes.

Durante el control ejecutado este jueves en el sector de la avenida República de El Salvador, 42 motocicletas fueron trasladadas a los patios de retención por incumplir la normativa vigente.

La entidad también presentó un balance de los controles realizados a lo largo de 2025. Como resultado de estas acciones, 422 conductores fueron citados por circular con dos o más personas en una motocicleta, una práctica prohibida por la legislación ecuatoriana y considerada de alto riesgo.

🚨 #AMTInforma | ¡Control de motocicletas!

En el operativo realizado en la av. República del Salvador se ingreso 42 motocicletas al patio de retención por incumplir la normativa vigente:



▪️ No portar placas

▪️ Valores pendientes

▪️ Llantas en mal estado



🏍️#QuitoRenace pic.twitter.com/m96qmhFhdT — AMTQuito (@AMT_Quito) January 8, 2026

