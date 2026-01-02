Control al transporte pesado deja 93 sancionados en la Simón Bolívar y Ruta Viva

43 vehículos sín contaban con salvoconducto vigente y 48 estaban dentro de las excepciones permitidas

Entre las 06:00 y las 10:00 el transporte pesado no puede circular por la Ruta Viva y Simón Bolívar.

En dos jornadas de control, la restricción al transporte pesado en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva dejó 93 conductores citados por circular sin autorización durante las horas no permitidas

Te invitamos a leer: Radares educativos en Quito: estos son los lugares y la fecha de funcionamiento

Los operativos se realizaron el 1 y 2 de enero de 2026, entre las 06:00 y las 10:00, horas donde se concentra una mayor demanda vehicular.

La Catedral defiende cierre de locales en Quito: “No es una decisión arbitraria” Leer más

El Municipio informó que durante ese lapso, agentes de tránsito revisaron 187 camiones y tráileres. De ese total, 43 contaban con salvoconducto vigente y 48 estaban dentro de las excepciones permitidas.

El resto, prácticamente la mitad de los vehículos controlados, no cumplía con la norma. A estas sanciones se sumaron tres citaciones adicionales por otras infracciones detectadas en el operativo.

Medida vigente desde el 1 de enero

La medida, que empezó a regir desde el 1 de enero, apunta a evitar que el transporte pesado coincida con autos livianos en las horas más críticas del día.

Según los análisis técnicos, es en ese horario cuando aumentan los siniestros más graves, especialmente en corredores de alto flujo como la Simón Bolívar y la Ruta Viva, usados a diario por miles de personas que se dirigen a sus trabajos, colegios y universidades.

Para no frenar actividades consideradas indispensables, se mantiene activo un sistema digital de salvoconductos que permite autorizar desplazamientos específicos bajo criterios de seguridad vial. Este trámite se realiza en línea, a través del portal de la AMT.

Multas por infringir la norma

Quienes no respeten la restricción y circulen sin salvoconducto durante el horario establecido se exponen a una multa equivalente al 10 % del Salario Básico Unificado, tal como lo establece la normativa.

RELACIONADAS Trámites en línea de la AMT de Quito se suspenden hasta el 8 de enero

Por ahora, la limitación rige solo en la mañana, como parte de un período de adaptación de cuatro meses. Sin embargo, el plan contempla ampliar la restricción también a la franja de la tarde, de 16:00 a 20:00, una vez cumplido ese plazo, según lo dispuesto en la Resolución ADMQ 023-2025.

Mientras tanto, los controles continuarán en estas vías, con el objetivo de reducir riesgos y evitar que un choque en hora pico se convierta en una tragedia mayor.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!