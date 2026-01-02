Trámites en línea de la AMT de Quito se suspenden hasta el 8 de enero

Los servicios en su página web estarán temporalmente fuera de funcionamiento por el cierre del año fiscal 2025

El cierre del ejercicio fiscal de la AMT se registró el domingo 28 de diciembre de 2025.

Durante la primera semana de enero de 2026, varios trámites de tránsito no estarán disponibles en línea en Quito.

Te invitamos a leer: La Catedral defiende cierre de locales en Quito: “No es una decisión arbitraria”

La Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) informó que sus servicios en su página web (www.amt.gob.ec) estarán temporalmente fuera de funcionamiento debido al cierre del año fiscal 2025 y a trabajos de mantenimiento en sus sistemas informáticos.

¿Dónde habrá controles de tránsito este 2 de enero en Quito? Leer más

La suspensión afecta a todos los trámites y consultas que normalmente se realizan a través del sitio web de la institución y se extenderá hasta el 8 de enero de 2026.

Durante este periodo, los usuarios no podrán acceder a servicios digitales como consultas, pagos o gestiones en línea.

Otra suspensión antes de fin de año

Según la entidad, la pausa responde a ajustes técnicos necesarios para el correcto funcionamiento de sus plataformas. Una vez concluidos los trabajos, la AMT anunciará por sus canales oficiales la fecha y hora exactas en las que se retomarán los servicios.

El pasado 20 y 21 diciembre de 2025, los servicios en línea de la AMT también se suspendieron debido a trabajos de respaldo y mantenimiento en su infraestructura tecnológica.

Durante ese lapso, los usuarios no pudieron acceder a los trámites y consultas disponibles a través del sitio web de la AMT, una medida que, según la institución, respondió a la necesidad de garantizar el correcto funcionamiento de sus sistemas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!