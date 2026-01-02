2026 arranca con cambios: así funciona la restricción al transporte pesado en Quito

La medida apunta a reducir los siniestros de tránsito en la Simón Bolívar y Ruta Viva

El 1 de enero del 2026 empezaron las restricciones al transporte pesado, en la Ruta Viva y Simón Bolívar.

Desde el 1 de enero del 2026 se modificó la movilidad en dos de las principales arterias de Quito. En la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva, consideradas vías rápidas y por las que circulan a diario más de 160.000 vehículos, se inició una restricción al transporte de carga pesada. El objetivo es reducir los siniestros de tránsito y mejorar la seguridad vial en horas de mayor congestión.

En una primera fase, la medida establece que los vehículos de transporte pesado no pueden circular entre las 06:00 y las 10:00. Pero se contemplan excepciones: aquellos que cuenten con un salvoconducto emitido por la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), así como los camiones pequeños de dos ejes, clasificados como tipo 2D, que están exentos de la restricción.

Hasta el martes 30 de diciembre del 2025, la AMT emitió 248 salvoconductos y negó 344 solicitudes. Desde la institución y desde el Municipio se ha insistido en que se trata de una acción preventiva.

El alcalde Pabel Muñoz señaló que la decisión responde a la necesidad de disminuir los siniestros en los que se ven involucrados vehículos de gran tamaño. “Hemos tenido que llegar a eso por irresponsabilidad de algunas empresas y de conductores. Son cuatro horas en la mañana. Es un ‘pico y placa’ para el transporte pesado”, dijo.

La razón por la que se restringe la circulación de transporte pesado

El pedido de limitar la circulación también tuvo respaldo ciudadano. En noviembre, tras un siniestro que involucró a un tráiler y un camión mediano y que dejó tres fallecidos, padres de familia de distintas instituciones educativas impulsaron una petición dirigida al alcalde, en la que expresaron su preocupación por la seguridad de niños, adolescentes, peatones y usuarios de estas vías.

“La circulación constante de vehículos de transporte pesado en horarios de alta afluencia representa un riesgo inminente para la seguridad vial”, advirtieron, al tiempo que solicitaron que la restricción sea entre las 06:30 y las 19:00.

La reacción de transportistas de la capital

La medida, no obstante, no ha estado exenta de polémica. Inicialmente se planeó implementarla desde el 1 de diciembre, pero se postergó para el 1 de enero. La Federación Nacional de Transporte Pesado (Fenatrape) indicó que alrededor de 1.800 unidades ingresan diariamente a Quito para abastecer de mercadería e insumos a la ciudad y cuestionó la falta de espacios adecuados para el estacionamiento o espera de camiones.

Tras varias mesas de trabajo entre gremios, sectores productivos y autoridades, fue posible llegar a ciertos consensos. Pablo Carlosama, representante de la Cámara de Transporte Pesado de Pichincha y miembro del directorio de Fenatrape, manifestó que el sector planteó la necesidad de analizar el impacto de la restricción.

“El transporte pesado es clave para el país, por el abastecimiento y la construcción. Entre nuestros pedidos están playas de estacionamiento y señalización. En otros países existen rampas o espacios para que los vehículos se queden. Es algo que se puede implementar aquí”, expresó.

Se puede solicitar un salvoconducto y contradicciones de la medida

Para acceder al salvoconducto, los transportistas deben cumplir varios requisitos: permiso de operación, rastreo satelital GPS, revisión vehicular y un plan de capacitación. Según Carlosama, esta primera etapa deberá ser evaluada, ya que se prevé que entre 400 y 500 vehículos queden detenidos en los extremos norte y sur de la ciudad. Solo por la Simón Bolívar, asegura, circulan entre 1.800 y 2.000 camiones diarios.

Pero no todos los gremios se sienten representados. Javier Muñoz, de la Asociación de Transportistas Pesados Unidos del Ecuador, afirmó que no fueron convocados a las mesas de trabajo previas. Cuestionó la utilidad del salvoconducto, al considerar que la mayoría de transportistas cumplen ya con los requisitos exigidos.

“Es una pérdida de tiempo sacar un documento para circular por vías que son de libre circulación. Al final, todos vamos a obtenerlo, entonces no se entiende la medida”, declaró. También alertó que personas inescrupulosas estarían ofreciendo los salvoconductos en $50.

El problema son los conductores sin experiencia

Para el dirigente, las autoridades no conocen a fondo la problemática del transporte pesado. Mencionó que uno de los principales factores de riesgo no es la circulación en sí, sino el exceso de carga y la entrega de licencias para este tipo de carros a conductores que no cuentan con la experticia necesaria.

Como una posible solución, planteó que en los accesos a la ciudad se instalen básculas de control, con el fin de impedir el ingreso de camiones que superen los límites de peso que son permitidos.

Esto opina Bloomberg sobre la medida de restricción

Desde la sociedad civil, la Iniciativa Bloomberg para la Seguridad Vial respalda la restricción, como parte de un conjunto de acciones. Andrea Flores, coordinadora local, explicó que separar los flujos vehiculares en horas pico reduce la exposición al riesgo, especialmente para los usuarios más vulnerables. Aunque los vehículos de carga pesada están involucrados en solo cerca del 5 % de los siniestros de tránsito, sus consecuencias son más letales.

Flores subrayó la necesidad de aplicar controles sostenidos, campañas de cambio de comportamiento, radares de velocidad y una adecuada socialización de la medida.

“La carga pesada es parte esencial de la cadena de suministro de la ciudad. Por eso, más allá de los salvoconductos, las acciones deben ser permanentes y basadas en evidencia, para generar a largo plazo un mejor orden en la vía y mayor respeto a las normas de tránsito”, concluyó la coordinadora.

¿Cuál es la sanción si no se cumple con la restricción?

Quienes incumplan con la restricción serán sancionados con una multa equivalente al 10 % de un salario básico.

