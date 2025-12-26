Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

restricción transporte pesado
Transporte pesado que requiera circular en la Simón Bolívar y Ruta Viva en el horario de restricción debe obtener un salvoconducto.ARCHIVO

Quito: requisitos para obtener salvoconducto de transporte pesado en Simón Bolívar

Desde enero de 2026, el transporte pesado deberá cumplir requisitos técnicos para circular por la Simón Bolívar y Ruta Viva.

Desde este 26 de diciembre de 2025, los conductores de transporte pesado que necesiten circular por la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva deberán tramitar un salvoconducto obligatorio, una medida que entrará en vigencia a partir del 1 de enero de 2026, informó el Municipio de Quito.

Le invitamos a que lea: Detenido presunto miembro de Los Lobos por asalto a centro de salud de Quito

La disposición forma parte de un paquete de siete medidas municipales para reducir los siniestros de tránsito en estas dos arterias viales, consideradas entre las más peligrosas de la capital debido a la alta velocidad y el volumen de vehículos que circulan diariamente.

Museo de la Ciudad

Plan de museos en Quito: 3 imperdibles del Centro Histórico para recorrer en un día

Leer más

Salvoconducto obligatorio para transporte pesado

El trámite del salvoconducto debe realizarse por cada vehículo, desde este 26 de diciembre, a través de la página web de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT): www.amt.gob.ec

La AMT será la entidad encargada de emitir los permisos, controlar su cumplimiento y sancionar a quienes incumplan la normativa a partir del 1 de enero.

Alex Pérez, secretario de Movilidad del Municipio, explicó que la medida se adoptó tras un proceso de diálogo con los sectores del transporte pesado.

“Para nosotros, las personas son mucho más importantes; la vida es nuestra prioridad. Por eso hemos conversado con los diferentes actores del transporte pesado para aplicar acciones que reduzcan la probabilidad de siniestros”, señaló.

Requisitos para obtener el salvoconducto

Para acceder al permiso, los transportistas deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Título habilitante vigente, ya sea de operación de carga pesada o de cuenta propia, que acredite que se trata de operadoras formales.

Planes de capacitación para conductores, orientados a disminuir los factores humanos que inciden en los siniestros de tránsito.

Tecnología de monitoreo, como sistemas GPS, que permitan controlar la circulación y la velocidad de los vehículos. El exceso de velocidad es una de las principales causas de accidentes en la Simón Bolívar y la Ruta Viva.

Revisión Técnica Vehicular (RTV) realizada en centros certificados por la Agencia Nacional de Tránsito (ANT).

RELACIONADAS

Horarios y alcance de la restricción

Desde el 1 de diciembre de 2025, los vehículos de carga pesada y de transporte de productos peligrosos tienen restricción de circulación diaria entre las 06:00 y las 10:00 en la avenida Simón Bolívar y la Ruta Viva.

Durante un periodo de adaptación de cuatro meses, la medida se aplicará únicamente en ese horario. Posteriormente, se ampliará también al tramo de 16:00 a 20:00, conforme a lo establecido en la Resolución ADMQ 023-2025.

El Municipio explicó que el horario de la mañana fue elegido porque coincide con el mayor flujo vehicular y la mayor concentración de siniestros, especialmente cuando circulan buses escolares, vehículos particulares y motocicletas.

percepción ciudadana del Municipio

AMT se posiciona como la institución municipal peor evaluada por quiteños

Leer más

La restricción no aplica para los camiones pequeños de dos ejes tipo 2D, utilizados para la distribución de productos en barrios, siempre que no superen las siguientes dimensiones máximas:

Largo: 5,0 metros

Ancho: 2,6 metros

Alto: 3,0 metros

¿Por qué se restringe el transporte pesado?

Según la Municipalidad, la medida responde al principio de “Cada Vida Cuenta”. Durante las horas pico, la convivencia entre transporte liviano y vehículos pesados incrementa el riesgo de siniestros graves.

La mejor información en tus manos, SUSCRÍBETE A EXPRESO.

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Quito: requisitos para obtener salvoconducto de transporte pesado en Simón Bolívar

  2. Muere Perry Bamonte, guitarrista y tecladista de The Cure, a los 65 años

  3. Contraloría fiscalizará hospital del IESS en Santo Domingo tras denuncia legislativa

  4. Cuenca: Informe de contraloría salpica a pariente de un concejal

  5. Socio Vivienda 2 encontró en el fútbol un consuelo en una Navidad distinta

LO MÁS VISTO

  1. Quioscos en pasos peatonales de Guayaquil, sin éxito por la baja afluencia

  2. Audiencia obliga al Estado a llevar a Jorge Glas en "cuerpo presente" ante un juez

  3. Dónde ver EN VIVO y detalles de Marruecos vs Malí por Copa Africana de Naciones 2025

  4. ¿Por qué mataron a Mario Pineida? Hipótesis, vínculos y la ruta de los sicarios

  5. Pinto sobre crisis en salud: "Ya sabemos qué hacer, pero el presupuesto es limitado"

Te recomendamos