Plan de museos en Quito: 3 imperdibles del Centro Histórico para recorrer en un día

Una mirada a la historia, en este Paseo Express, con el Museo de la Ciudad, Casa de la Moneda y el museo Casa de Sucre.

El Museo de la Cuidad se encuentra en el antiguo hospital San Juan de Dios.

El Centro Histórico de Quito es un territorio inagotable de historias, edificios y memorias que cautivan a quienes lo recorren. Una de las mejores formas de descubrirlo es a través de un tour de museos. En este Paseo Express te proponemos tres, ubicados a pocos pasos entre sí y con acceso económico, ya que dos de ellos son gratuitos.

Llegar al centro es mucho más rápido y fácil desde que la capital cuenta con el Metro, pues fácilmente se llega desde la zona financiera de La Carolina hasta la plaza San Francisco en poco más de diez minutos. Y ya en el casco histórico, caminar es la recomendación.

Museo de la Ciudad

Solo entrar a este lugar resulta fascinante, pues el Museo se inauguró en 1998 en las instalaciones del antiguo hospital San Juan de Dios, uno de los más antiguos del continente. La casa de salud funcionó por más de cuatrocientos años, prácticamente desde el inicio de la época colonial.

En el Museo de la Ciudad se repasa la forma de vida desde la época antigua a la modernidad. MISHELL DUQUE

Después de estar abandonado por casi dos décadas, el hospital fue rehabilitado para ser museo, conservando su estructura de construcción, lo cual lo convierte en uno de los espacios más destacados en cuanto a conservación patrimonial.

El Museo cuenta con cinco bloques que repasan la forma de vida de la capital y cómo se desarrollaron los procesos sociales y culturales en cada época: La antigüedad, la época colonial, el nuevo orden y la modernidad. Además, cuenta con una sección exclusiva sobre el Hospital San Juan de Dios, en donde se representa un espacio de atención a pacientes.

Dirección: García Moreno y Rocafuerte

Horario: 08:30 a 16:00 (miércoles a viernes) 09:30 a 20:00 (sábado) 09:30 a 17:30 (domingo)

Precio: $4 (adultos) $2 (niños)

Casa de la Moneda

El emblemático edificio antiguo del Banco Pichicha alberga hoy el museo Casa de la Moneda. El lugar es pura elegancia desde su ingreso, con una construcción de estilo academicista que evoca el inicio del siglo XX.

Ya dentro, se encuentra un repaso por la evolución financiera en el país, con detalles sobre el inicio de la manipulación de metales en las culturas prehispánicas y los procesos de intercambio comercial en los distintos periodos.

La Casa de la Moneda es una de las edificaciones que más atraen en el Centro Histórico. MISHELL DUQUE

Resulta clave conocer la influencia del gobierno de Isidro Ayora, de 1926 a 1931, en el ordenamiento financiero del Ecuador. Bajo su mando se implementaron reformas, donde fue fundamental la creación del Banco Central para respaldar la moneda, el sucre.

Esos detalles históricos, además de ejemplares y replicas de monedas y billetes llaman la atención de los visitantes. Se pueden observar monedas de real de distintos países que fueron conquistados por España y hasta una replica de un lingote de oro.

Dirección: García Moreno y Sucre (esquina)

Horario: 09:00 a 17:00 (martes a viernes), 10:00 a 16:00 (sábado y domingo)

Precio: Gratis

Casa de Sucre

La edificación en donde Antonio José de Sucre vivió en Quito con su esposa Mariana Carcelén, Marquesa de Solanda, es actualmente un museo para conocer la vida de este personaje fundamental para la independencia del Ecuador.

La casa guarda representaciones de espacios como la habitación, el comedor, la sala de estudio o la cocina, aunque lo que más llama la atención es el salón social, donde se encuentran los muebles más elegantes, dando cuenta de que el Mariscal de Ayacucho recibía a otras personalidades de la época.

Otro de los espacios predilectos por los visitantes es el patio central con una pileta y una bodega de arneses en la parte trasera, la cual conserva, en gran medida, su apariencia original.

Dirección: Venezuela y Sucre

Horario: 09:00 a 16:00 (martes a sábado)

Precio: Gratis

