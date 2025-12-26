Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

Fiesta inocentes Quito
La Fiesta de los Inocentes fue una de las celebraciones más esperadas en Quito.Foto: cortesía / Municipio de Quito

La Fiesta de los Inocentes se toma el Centro Histórico de Quito

Personajes, música y danza regresan a las calles para revivir una tradición que marcó a los barrios quiteños durante décadas

El Centro Histórico de Quito se prepara para llenarse de máscaras, comparsas, acordes y pasos antiguos. La Fiesta de los Inocentes vuelve a escena como una celebración que mezcla memoria barrial, investigación histórica y alegría callejera, con el objetivo de recuperar una de las tradiciones festivas más emblemáticas de la ciudad.

Te invitamos a leer: Barrio La Floresta en Quito: un modelo de emprendimiento y arte colaborativo

No se trata solo de un evento, sino de un reencuentro como una forma de habitar Quito. Durante dos días, plazas y calles volverán a ser escenario de desfiles, bailes y encuentros que recuerdan que la ciudad se mantiene viva cuando sus habitantes la caminan, la escuchan y la celebran.

PIROTECNIA VALE

Concejo rechaza ordenanza para regular uso de pirotecnia en Quito

Leer más

Según el Municipio, la iniciativa nace de un proceso de investigación que se remonta a archivos, registros sonoros y coreográficos, pero sobre todo a los recuerdos que aún conservan los barrios. 

Desde 2020, este trabajo ha permitido reconstruir bailes históricos quiteños y devolverlos al espacio público, donde originalmente cobraron sentido.

Una fiesta con historia

La Fiesta de los Inocentes fue, durante buena parte del siglo XX, una de las celebraciones más esperadas en Quito. Entre 1920 y 1970, la Plaza Belmonte, en el barrio San Blas, concentraba el mayor fervor festivo entre el 28 de diciembre y el 6 de enero. Antes de eso, Santo Domingo y San Francisco eran el corazón de los festejos, acompañados por chinganas, comida tradicional y licores.

Payasos, juglares, disfraces, chanzas y corsos recorrían la ciudad, convirtiendo el espacio público en un gran escenario popular. Hoy, esa memoria vuelve a activarse desde una mirada contemporánea, sin perder su esencia barrial.

Agenda para reencontrarse con la ciudad

  • Sábado 27 de diciembre de 2025

El Antiguo Círculo Militar, recordado como uno de los primeros bailaderos de Quito, será el punto de encuentro para reflexionar y aprender sobre esta tradición:

10:00 – 12:00: Conversatorio “Fiesta de Inocentes en los Barrios de Quito”

13:00 – 15:00: Taller metodológico “Bailes Tradicionales Quiteños por Fiesta de Inocentes”

15:00 – 17:00: Presentación “Los Bailaderos de Quito”, a cargo de la Escuela de Danza Quiteña y colectivos artísticos

  • Domingo 28 de diciembre de 2025

La fiesta se toma las calles del Centro Histórico: 

Desfile (11:00 – 12:30): partirá desde las calles Mejía y Venezuela, recorrerá la Plaza Grande y llegará hasta La Ronda. Participarán 20 grupos coreográficos de barrios quiteños, seis bandas musicales y alrededor de 280 personajes.

RELACIONADAS

Evento principal (12:30 – 16:00): en la Plaza Benítez y Valencia, con presentaciones de la Estudiantina Cuerdas del Ecuador, la Escuela de Danza Quiteña y el Concurso de Bailadores de Quito, que reunirá a 200 participantes al ritmo de música netamente quiteña.

El encuentro, de acuerdo con el Cabildo, también apunta a reactivar la vida social y económica del Centro Histórico. Cuando la ciudadanía se apropia del espacio público desde la cultura, se fortalecen los lazos comunitarios y se dinamizan comercios, cocinas tradicionales, artesanos, músicos y colectivos culturales. Se estima que el evento alcance a unas 4.000 personas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Vicepresidenta Pinto prevé superar crisis de medicamentos en primer trimestre de 2026

  2. La Fiesta de los Inocentes se toma el Centro Histórico de Quito

  3. Alta afluencia turística posiciona a Santa Elena como destino clave en Navidad

  4. La memoria ancestral tallada en piedra se conserva en un museo de Alto Ila

  5. Tortillas que guardan memoria por 16 años en la parroquia Narupa

LO MÁS VISTO

  1. Audiencia obliga al Estado a llevar a Jorge Glas en "cuerpo presente" ante un juez

  2. Pinto sobre crisis en salud: "Ya sabemos qué hacer, pero el presupuesto es limitado"

  3. ¿Por qué mataron a Mario Pineida? Hipótesis, vínculos y la ruta de los sicarios

  4. Quioscos en pasos peatonales de Guayaquil, sin éxito por la baja afluencia

  5. Desvío de buses urbanos: ATM anuncia cambios temporales en dos rutas de Guayaquil

Te recomendamos