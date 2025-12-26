La Fiesta de los Inocentes se toma el Centro Histórico de Quito

Personajes, música y danza regresan a las calles para revivir una tradición que marcó a los barrios quiteños durante décadas

La Fiesta de los Inocentes fue una de las celebraciones más esperadas en Quito.

El Centro Histórico de Quito se prepara para llenarse de máscaras, comparsas, acordes y pasos antiguos. La Fiesta de los Inocentes vuelve a escena como una celebración que mezcla memoria barrial, investigación histórica y alegría callejera, con el objetivo de recuperar una de las tradiciones festivas más emblemáticas de la ciudad.

Te invitamos a leer: Barrio La Floresta en Quito: un modelo de emprendimiento y arte colaborativo

No se trata solo de un evento, sino de un reencuentro como una forma de habitar Quito. Durante dos días, plazas y calles volverán a ser escenario de desfiles, bailes y encuentros que recuerdan que la ciudad se mantiene viva cuando sus habitantes la caminan, la escuchan y la celebran.

Concejo rechaza ordenanza para regular uso de pirotecnia en Quito Leer más

Según el Municipio, la iniciativa nace de un proceso de investigación que se remonta a archivos, registros sonoros y coreográficos, pero sobre todo a los recuerdos que aún conservan los barrios.

Desde 2020, este trabajo ha permitido reconstruir bailes históricos quiteños y devolverlos al espacio público, donde originalmente cobraron sentido.

Una fiesta con historia

La Fiesta de los Inocentes fue, durante buena parte del siglo XX, una de las celebraciones más esperadas en Quito. Entre 1920 y 1970, la Plaza Belmonte, en el barrio San Blas, concentraba el mayor fervor festivo entre el 28 de diciembre y el 6 de enero. Antes de eso, Santo Domingo y San Francisco eran el corazón de los festejos, acompañados por chinganas, comida tradicional y licores.

Payasos, juglares, disfraces, chanzas y corsos recorrían la ciudad, convirtiendo el espacio público en un gran escenario popular. Hoy, esa memoria vuelve a activarse desde una mirada contemporánea, sin perder su esencia barrial.

Agenda para reencontrarse con la ciudad

Sábado 27 de diciembre de 2025

El Antiguo Círculo Militar, recordado como uno de los primeros bailaderos de Quito, será el punto de encuentro para reflexionar y aprender sobre esta tradición:

10:00 – 12:00: Conversatorio “Fiesta de Inocentes en los Barrios de Quito”

13:00 – 15:00: Taller metodológico “Bailes Tradicionales Quiteños por Fiesta de Inocentes”

15:00 – 17:00: Presentación “Los Bailaderos de Quito”, a cargo de la Escuela de Danza Quiteña y colectivos artísticos

Domingo 28 de diciembre de 2025

La fiesta se toma las calles del Centro Histórico:

Desfile (11:00 – 12:30): partirá desde las calles Mejía y Venezuela, recorrerá la Plaza Grande y llegará hasta La Ronda. Participarán 20 grupos coreográficos de barrios quiteños, seis bandas musicales y alrededor de 280 personajes.

RELACIONADAS Delincuencia irrumpe en los negocios de Cumbayá

Evento principal (12:30 – 16:00): en la Plaza Benítez y Valencia, con presentaciones de la Estudiantina Cuerdas del Ecuador, la Escuela de Danza Quiteña y el Concurso de Bailadores de Quito, que reunirá a 200 participantes al ritmo de música netamente quiteña.

El encuentro, de acuerdo con el Cabildo, también apunta a reactivar la vida social y económica del Centro Histórico. Cuando la ciudadanía se apropia del espacio público desde la cultura, se fortalecen los lazos comunitarios y se dinamizan comercios, cocinas tradicionales, artesanos, músicos y colectivos culturales. Se estima que el evento alcance a unas 4.000 personas.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!