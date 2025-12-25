Barrio La Floresta en Quito: un modelo de emprendimiento y arte colaborativo

En La Floresta se habilitó un circuito permanente, del que forman parte más de 70 negocios

Además del circuito permanente, en La Floresta se realizan tres ferias anuales. Los emprendedores se ubican en distintas calles del tradicional barrio.

Ubicado en el centro-norte de Quito, La Floresta es uno de los barrios más tradicionales de la ciudad, conocido por su carácter bohemio, sus calles pintorescas y, sobre todo, por ser el hogar de una creciente comunidad de artistas, emprendedores y vecinos comprometidos con la identidad y el desarrollo del sector.

Te invitamos a leer: ¿Habrá Pico y placa el 31 de diciembre en Quito? Esto confirmó el Municipio

Este sector no solo ha mantenido su esencia a lo largo de los años, sino que ha logrado una notable reactivación económica y cultural gracias a la organización barrial y la colaboración de los emprendedores locales.

Controles en Navidad en Quito: conoce los horarios y sectores Leer más

Hace dos décadas, un grupo de artistas y creativos decidió unirse para impulsar un movimiento colectivo que promoviera sus proyectos. Mane Silva, diseñadora de moda, recuerda cómo, junto a sus colegas, vieron la necesidad de dar visibilidad a sus trabajos.

“Empezamos alrededor de 10 personas, sin mucho apoyo, pero pronto nos dimos cuenta de que, trabajando en conjunto, podíamos crear algo mucho más grande”, relata. Así nació el colectivo La Floresta, un espacio donde la creatividad y el emprendimiento se unieron para fomentar el arte y el comercio locales.

Uno de los logros más significativos de este proceso de organización fue la creación de un circuito permanente de emprendimientos que, en sus inicios, contaba con apenas 10 iniciativas del sector.

Con el paso de los años este se expandió y, hoy en día, reúne a más de 70 negocios que van desde espacios culturales, hasta tiendas de moda, gastronomía, música y artesanías. “La idea fue visibilizar el trabajo de los emprendedores, pero también generar un sentido de pertenencia y apoyo mutuo dentro de la comunidad”, dice Silva.

RELACIONADAS Veranillo incide en la restauración ecológica en Quito

Para facilitar el acceso a información sobre los emprendimientos del barrio, crearon una página web y una app que permite consultar las marcas y los eventos programados. De esta manera, los habitantes y visitantes pueden conocer de forma directa la oferta cultural y comercial de La Floresta.

Trabajo con los vecinos

Este modelo no ha estado exento de desafíos. “Al principio, el barrio no era del todo receptivo a estos procesos. Existía un estigma hacia los artistas y emprendedores”, recuerda Silva. Sin embargo, con el tiempo y gracias a la constante interacción con los vecinos, el colectivo logró demostrar que su propuesta era compatible con la identidad del barrio, y que su presencia no interferiría con el carácter residencial de la zona.

Uno de los ejemplos de cómo la comunidad artística ha logrado integrarse con el barrio es el proyecto Armonía, de César Cevallos. Esta iniciativa busca dar visibilidad al trabajo de artistas urbanos, a menudo estigmatizados, trasladando sus gráficas a productos más utilitarios, como cuadernos.

Mane Silva empezó con su negocio hace 20 años en La Floresta. Foto: Leonardo Velasco

Cevallos menciona que el objetivo es que el arte urbano llegue a más personas y, al mismo tiempo, dar una oportunidad a los artistas, que muchas veces no encuentran espacios para exponer su obra.

El proyecto, que empezó hace tres años, ha logrado abrirse camino en el mercado, y sus productos ya se venden en grandes tiendas. En La Floresta, la iniciativa tiene un espacio dentro de la feria local que se realiza tres veces al año. La más reciente fue el 20 y 21 de diciembre, por Navidad.

El joven también destaca la importancia de la organización comunitaria para reducir la inseguridad y fomentar la convivencia. “Cuando la gente transita por el barrio, se crea un ambiente más seguro. Si la comunidad ocupa el espacio público, la delincuencia no tiene cabida”.

Cuna de artistas en La Floresta

Otro ejemplo de cómo la zona se ha convertido en un centro artístico es el caso de Dibuhaus, un taller y espacio de exposición liderado por Isabel Suárez. Con apenas cinco meses en el barrio, la iniciativa ya se ha consolidado como un referente para quienes buscan conocer el trabajo de artistas nacionales e internacionales.

En sus instalaciones, Suárez y su equipo no solo ofrecen talleres de ‘lettering’ e ilustración, sino que organizan exposiciones, como la reciente muestra de artistas de Ecuador, Perú y Colombia.

Suárez subraya la importancia de estar en un lugar como La Floresta, rodeada de artistas y con una comunidad abierta a la cultura y el arte. Además, destaca que el barrio es un lugar perfecto para proyectos colaborativos, como los murales que han pintado junto a otros 20 artistas y que decoran las calles del sector.

En la feria se ofrece una gran variedad de productos. Muchos son elaborados por los mismos emprendedores que los venden. Foto: Leonardo Velasco

La oferta de La Floresta también incluye emprendimientos gastronómicos. Elizabeth Barriga, residente del barrio, tiene su marca Muru, especializada en snacks saludables. Ella resalta cómo la comunidad del sector ha apoyado los proyectos emprendedores.

“Los vecinos abren sus casas y talleres para mostrar su trabajo. Eso genera una red de apoyo mutuo que ayuda a que todos crezcamos”. Para Elizabeth, las ferias y eventos que se organizan en el barrio son fundamentales para dar a conocer los productos locales y fortalecer el sentido de comunidad.

Un aspecto fundamental que ha permitido la prosperidad de La Floresta es la sólida estructura comunitaria. En el sector funcionan 12 organizaciones barriales, que se encargan de reportar cualquier irregularidad, desde ruidos molestos hasta el intento de abrir bares no autorizados. Los residentes utilizan chats para mantenerse informados y exigir respuestas a las autoridades correspondientes.

Este nivel de compromiso y organización ha sido esencial para mantener el orden en un sitio que ha experimentado un renacer cultural y económico.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!