La primera edición de la feria “Familia, Amor y Luz” abre sus puertas en Quito

El encuentro reunirá a emprendedores y artesanos en la plaza interior de la Basílica del Voto Nacional

La Basílica del Voto Nacional será escenario de una feria navideña que propone un recorrido por distintas expresiones culturales y comerciales vinculadas a estas fechas. Bajo el nombre de “Familia, Amor y Luz”, el encuentro se desarrollará en la plaza interior de este monumento del Centro Histórico de Quito y estará abierto a vecinos, visitantes y turistas.

La iniciativa se llevará a cabo entre el 19 y el 23 de diciembre, en un espacio ubicado en las calles Venezuela y Carchi. Durante esos días, el entorno patrimonial de la Basílica servirá como punto de encuentro para actividades pensadas en torno a la Navidad y a la participación comunitaria.

Receta de pristiños y miel de panela: el paso a paso del postre navideño ecuatoriano Leer más

La feria contará con 46 stands que agrupan a emprendedores, artesanos y productores locales. De acuerdo con la organización, la mayoría de estos proyectos —el 90%— están liderados por mujeres. La oferta incluirá artículos como prendas de vestir, accesorios, juguetes, perfumería, artesanías, decoración y propuestas gastronómicas tradicionales.

Una agenda con actividades culturales

Ariana Puruncajas, productora del evento, señaló que la feria combina el comercio local con la experiencia de recorrer un espacio emblemático de la ciudad. “La Basílica es un ícono de Quito y esta feria permite que nacionales y extranjeros experimenten la espiritualidad del lugar, disfruten del Belén y encuentren un obsequio para sus seres queridos”, indicó.

De manera paralela, la programación contempla actividades dirigidas a distintos públicos, entre ellas la visita de Papá Noel, concursos, música, juegos tradicionales, caritas pintadas y espacios de animación para niñas y niños, que se desarrollarán a lo largo de los cinco días.

Como parte del recorrido, los asistentes también podrán visitar el Belén Encantado, considerado el nacimiento más grande de Sudamérica, que reúne más de 1.700 figuras, 650 de ellas animadas. La feria abrirá sus puertas el jueves 19 de diciembre a las 10:00 y concluirá el lunes 23 de diciembre a las 16:30.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!