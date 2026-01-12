Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Cartas de lectores

Cartas de lectores: Sarampión, viruela, papera y otros males más...

El problema no es la receta, sino que hacen falta buenos chefs

Soy de la época del sarampión, viruela y papera; del salpullido, fuetazo y erisipela; rodajas de tomate, carne cruda, la leche de cebolla, el almidón tostado y un sapo grande mal parqueado.

En mi juventud tuve la fiebre del socialismo, izquierdismo o progresismo; tenía bajas defensas, seguramente por tanta derecha, tanta opresión y corrupción. Estos atropellos históricos promueven cambios de rumbo hacia nuevas ideas y programas.

La receta del socialismo suena bien: justicia en la redistribución de la riqueza, igualdad de oportunidades, trabajo sobre capital, y todo el lirismo que convence a mentes rebeldes e innovadoras.

Ya viejote, seguía con la bandera roja, el puño en alto, cantando “la internacional”, escuchando a Silvio y Pablo; las injusticias en Ecuador han sido reales, la explotación de trabajadores persiste, y ser oposición nos da un estatus de conveniencia, pues siempre los malos son los otros.

Revisando la historia, los gobiernos socialistas no han logrado la igualdad prometida; su radiografía muestra autoritarismo, corrupción, riqueza concentrada, desigualdad persistente y líderes que se perpetúan en el poder. Las leyes se aplican a los opositores; la receta es una utopía y se han creado nuevos ricos, con pocas excepciones.

Después de superar el medio siglo, reflexionar, leer, aplicar lógica y vivir injusticias, la conclusión es clara: la corrupción no tiene ideología.

Los males sociales se aplican en derecha, centro e izquierda; esclavismo, feudalismo, capitalismo y socialismo han sufrido lo mismo. Todas las recetas quedaron en lirismo, cinismo y desvergüenza. El desarrollo de los pueblos va más allá de discusiones miopes; el ser humano necesita salud, educación, seguridad, trabajo, justicia y libertad.

La corrupción es fácil de descubrir: mira entradas, salidas, posesiones y gastos. Es la mayor epidemia de derecha o izquierda.

La vida no es discusión de ideologías ni religiones; es simple: no hagas lo que no quieras que te hagan, respeta, ayuda a quien lo necesite, y olvídate de izquierda y derecha. Capital con trabajo funciona, y ambos me sirven para vivir y abrazar con libertad.

El problema no es la receta, sino que hacen falta buenos chefs.

Leonardo J. Tapia Blacio

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Beatriz Bencomo: Realpolitik a la deriva

  2. Shlomo Ben-Ami: El orden mundial hobbesiano de Trump

  3. Joaquín Hernández: Lecciones venezolanas

  4. José Molina: Rupturas

  5. Cartas de lectores: ¡Por fin preso!

LO MÁS VISTO

  1. Barcelona vs Real Madrid EN VIVO: alineaciones y cómo ver | Final Supercopa de España

  2. Hora y dónde ver EN VIVO Barcelona vs Real Madrid por final deSupercopa España 2026

  3. Real Madrid vs Barcelona: las alineaciones para la final de Supercopa de España 2026

  4. ¿Quién es el esposo de Yuleysi Coca, mencionado en el testimonio de Mayra Salazar?

  5. Se reportan cortes de luz en varias zonas de Guayaquil

Te recomendamos