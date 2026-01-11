Hora y dónde ver EN VIVO Barcelona vs Real Madrid por final deSupercopa España 2026

El Clásico vuelve a definir un título, Real Madrid y Barcelona chocan en la final de la Supercopa de España 2026

Real Madrid y FC Barcelona se enfrentan en la final de la Supercopa de España 2026.

Real Madrid y FC Barcelona volverán a verse las caras en una nueva edición del Clásico español, esta vez en la final de la Supercopa de España 2026, reeditando el enfrentamiento decisivo de la temporada pasada.

El esperado duelo se disputará este domingo 11 de enero de 2026, desde las 14:00 (hora de Ecuador), en el estadio King Abdullah Sports City, de Yeda, Arabia Saudita.

Real Madrid va por la revancha tras la Supercopa 2025

El conjunto merengue, bajo la dirección técnica de Xabi Alonso, llega con la misión de cobrar revancha tras la dolorosa derrota sufrida en la final de la Supercopa España 2025, cuando los culés se impusieron por un contundente 5-2.

Mbappé sería titular en Real Madrid. EFE

Mbappé lidera el ataque merengue en la gran final

Para este nuevo desafío, Real Madrid apostará por todo su poder ofensivo, liderado por su gran figura, Kylian Mbappé, quien se recuperó de sus molestias físicas y sería el comandante del ataque blanco.

Junto al delantero francés, el Madrid presentará un tridente temible con Jude Bellingham, Vinícius Júnior y Rodrygo, en una alineación cargada de talento y velocidad.

El once de Real Madrid sería: Courtois; Valverde, Asencio, Rudiger, Carreras; Tchouameni, Camavinga, Bellingham; Vinícius, Rodrygo y Mbappé.

Barcelona, con Lamine Yamal como gran figura

En la otra vereda estará el FC Barcelona, dirigido por el alemán Hansi Flick, que buscará revalidar el título y confirmar su dominio reciente en esta competición.

El equipo azulgrana también contará con una alineación repleta de figuras, encabezada por la joven joya Lamine Yamal.

Lamine Yamal será el líder del FC Barcelona. Archivo

El once titular del Barça estaría conformado por: García; Koundé, Cubarsí, Eric, Baldé; Pedri, De Jong, Fermín; Raphinha, Yamal y Ferrán.

Dónde ver EN VIVO el Real Madrid vs FC Barcelona en Ecuador

Para los aficionados en Ecuador, el Real Madrid vs FC Barcelona EN VIVO será transmitido por El Canal del Fútbol, tanto a través de su plataforma digital como por su canal de televisión pagada.

