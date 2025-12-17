Ecuador se viste de Navidad: aquí la lista de eventos que puedes añadir a tu agenda

Desde presentaciones musicales hasta desfiles navideños que celebran diciembre. EXPRESIONES recopila un listado de eventos

La agenda cultural decembrina en Ecuador se llena de espíritu navideño con propuestas variadas.

Guayaquil celebra la Nochebuena con experiencias gastronómicas en el Hilton Colón, además de funciones musicales como Suite Cascanueces y el cierre de la gira de la Orquesta Sinfónica de Guayaquil con una propuesta de villancicos.

En Cuenca, la tradición toma las calles con un desfile teatral, mientras que la música también se hace presente con ¿Qué pasará esta Navidad?, un tributo íntimo a artista de folk.

Quito, por su parte, apuesta por el encanto visual y el encuentro familiar con la exhibición del pesebre iluminado y la Feria Santa en el Bicentenario, que reunirá emprendimientos locales con zonas interactivas.

El Hilton Colón abre sus puertas a la Nochebuena

El espíritu navideño se adueña de las instalaciones del Hilton Colón Guayaquil, que ya está sold out en muchos de sus ambientes. Ante esta alta demanda, surge una atractiva propuesta de última hora: Nochebuena en el Salón Isabela.

Menú del Hilton Colón. Medallones de pavo. CORTESÍA

La velada del 24 de diciembre incluye una exquisita cena buffet con platos nacionales e internacionales, con una amplia variedad de ceviches y ensaladas, tiradito limeño de pesca blanca y mariscos, selección de sushi, rolls, gunkans y nigiris, roast beef con salsa gribiche y tártara, salmón en salsa piccata, arroz navideño Colón y el tradicional relleno navideño, entre otras opciones, además de una extensa pastelería.

La experiencia se complementa con la propuesta musical a cargo del dúo @vinotinto.music.

Adhesión: $70, impuestos y servicio incluidos. Reservas con pago anticipado al 098 759 8810 o en el punto de venta del lobby del hotel.

Dirección: Av. Francisco de Orellana Mz.111

'Suite Cascanueses' llega de la mano de la Orquesta Filarmónica

No hay diciembre sin El Cascanueces, clásico navideño capaz de cautivar a cualquier tipo de público. Adultos, jóvenes y niños podrán disfrutar de esta pieza musical que se ha mantenido vigente a lo largo del tiempo, presentada en la Sala Principal del Teatro Centro de Arte (TCA), el jueves 18 de diciembre.

La Orquesta Filarmónica Municipal de Guayaquil, junto con los bailarines de las Escuelas de Arte del TCA y el coro Coral Adventista de Guayaquil, unen su talento para dar vida a una presentación que promete revivir la magia de un clásico. La función inicia a las 19:45 y la entrada es libre.

Dirección: Av. Carlos Julio Arosemena, Km 4.5 de la Vía a la Costa

Un desfile cargado de tradición navideña

Las cábalas navideñas cobran vida en un recorrido teatral por las calles de la Atenas del Ecuador. A las 18:00, miles de asistentes podrán presenciar diversas tradiciones y rituales decembrinos en el Parque San Sebastián.

El 20 de diciembre, de la mano de Provocando Experiencias, este paseo navideño llenará las calles de espíritu festivo y costumbres propias de la fecha.

Dirección: Coronel Guillermo Tálbot

Parque San Sebastián en Cuenca. WEB

Exhibición del pesebre iluminado

Hasta el 21 de diciembre. Las clásicas figuras del Nacimiento se iluminan para dar vida a la Virgen María, San José, el Niño Jesús y los animales del portal, pero la magia llega en las luces que acompañan cada pieza y en el simbolismo que evocan en las calles quiteñas.

La muestra está disponible de 18:00 a 23:00 en dos espacios: Plaza Foch y Hermano Miguel (San Blas).

Dirección: Entre las calles Mariscal Foch y Reina Victoria

Feria 'Santa en el Bicentenario 2025'

El Centro de Convenciones Metropolitano de Quito reunirá 21 stands de emprendimientos locales con su oferta de productos, además de tres zonas instagrameables: una esfera de nieve gigante, un backing 3D y un túnel de muérdago. También se sumarán coros navideños.

La feria se llevará a cabo durante tres días: del 19 al 21 de diciembre, como una propuesta ideal para comprar regalos, apoyar a los emprendedores y disfrutar de la Navidad en familia.

Dirección: Av. Río Amazonas

Después de una gira llega la función final

La Orquesta Sinfónica de Guayaquil se llena de alegría con un espectáculo que reimagina los villancicos más conocidos. Esta puesta en escena reúne las voces del Coro Comunitario, el talento de las Escuelas de Danza del Teatro Centro de Arte y la dirección de Naomi Wright y Paola Villacís.

La presentación final es el 19 de diciembre a las 15:00 en las instalaciones del Teatro Centro Cívico. La entrada es libre.

Dirección: Parque Forestal

Presentación musical en el Teatro Sánchez Aguilar. TEATRO SÁNCHEZ AGUILAR

Un tributo especial en ¿Qué pasará esta Navidad?

El Otorongo Lounge se convierte en el punto de encuentro para los fanáticos (o no) de Kevin Kaarl y Ed Maverick en Cuenca, con una banda en vivo que interpretará sus temas más reconocidos. Esta Navidad tendrá un ambiente distinto: lleno de sentimiento, nostalgia y sonidos folk.

El evento iniciará a las 20:00, y los asistentes podrán disfrutar de un café mientras escuchan la presentación. Adhesión: $5.

Dirección: Av. 3 de Noviembre, Plaza del Otorongo

