Cartas de lectores: Venezuela necesita otro Plan Marshall

Después de la Segunda Guerra Mundial, el gobierno norteamericano comprendió que solo con la rehabilitación de Europa Occidental podían, al menos los países más afectados por la conflagración, como Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, volver a sus estándares anteriores, en función de lo cual el Secretario de Estado de entonces (1947), ideó el mencionado plan con un monto inicial de US$ 12.000 millones, que equivaldrían hoy a unos US$ 150.000 millones, destinados básicamente a ayuda económica y a consolidar la estabilidad que se había perdido.

La situación mencionada, guardando enormes diferencias con Venezuela, podría ser un modelo político, utilizando las reservas petroleras que, según expertos en el tema, serían las más grandes del mundo, y no los ingresos que actualmente genera tal actividad por ser pequeños en proporción a los requerimientos de capital que estarían represados, tanto para la extracción como para la refinación, pues las rentas de Pdvsa han venido decayendo desde 2024, con US$ 17.500 millones a un ingreso estimado de US$ 10.000 millones en 2025.

Independientemente de las inversiones públicas que se requieren en transporte, generación de energía, actualización tecnológica en varias áreas públicas y privadas, como agricultura, salud y educación, según lo señalan los organismos internacionales, el financiamiento externo es tan importante que hay que recordar que la inversión externa directa no llega a US$ 1.000 millones anuales, y la privada habría sido apenas de US$ 160 millones, en promedio, en el período 2017-2024.

La situación financiera del gobierno venezolano es crítica. Tiene una deuda de más del 200 % relacionando el PIB y la deuda externa; una hiperinflación que anualizada llega al 555 % en este momento.

La deuda total estaría entre US$ 150.000 y US$ 170.000 millones, de la cual unos US$ 60.000 millones estarían retrasados en el pago.

Hay crisis social porque los ingresos son insuficientes para cubrir las necesidades diarias, alta pobreza y desigualdad, lo que explica la migración de más de 5,4 millones de venezolanos.

Lo importante es que los recursos nuevos que se generen por el incremento de la actividad petrolera sirvan para atender todas estas necesidades, solo así la intervención realizada por los Estados Unidos va a ser bien vista.

Iván Escobar Cisneros