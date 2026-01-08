Beneficios de la afiliación voluntaria al IESS: ¿Vale la pena?

La afiliación voluntaria permite al trabajador independiente el acceso a atención de salud y a una pensión cuando se jubile

La afiliación voluntaria al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) es un mecanismo que permite a una persona afiliarse a la seguridad social sin tener un empleador, es decir, por decisión propia.

Está pensada para quienes no tienen una relación laboral en dependencia, pero desean contar con seguridad social. Entre estos potenciales afiliados están los trabajadores freelancers y los dueños de negocios.

El IESS ha venido impulsando este mecanismo en los últimos años a través de programas como Afiliación Joven y mediante la simplificación del trámite de afiliación.

¿Vale la pena afiliarse de forma voluntaria?

De acuerdo con las múltiples campañas que en al menos los dos últimos años el IESS ha venido realizando para que más personas se afilien por cuenta propia, esta afiliación cuenta con varios beneficios como la atención de salud, pensión jubilar, seguro de montepío y préstamos quirografarios, hipotecarios y prendarios.

¿Cuánto cuesta la afiliación voluntaria?

La afiliación voluntaria al IESS tiene un costo que se calcula sobre la base de aportación que cada persona declara mensualmente. El porcentaje de aporte obligatorio es del 17,60 % de esa base, lo que cubre tanto los beneficios de salud como las contribuciones para la pensión futura. Esto significa que entre más alto sea el ingreso que declare, mayor será el aporte mensual, lo que también impacta en el monto de la pensión cuando se jubiles. Es decir, que, si un voluntario declara como ingreso el valor mínimo del salario básico que es en este año 2026, $482, su aporte mensual sería aproximadamente $84,83.

