Para este 2026, el salario básico se estableció en $482, lo que influye en el monto de préstamos para compra de vivienda

¿Cómo influye el aumento del SBU en el acceso a créditos hipotecarios?

El aumento del Salario Básico Unificado (SBU), que en este nuevo año se estableció en $482, influye en el acceso a los créditos hipotecarios que otorga el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), ya que esta entidad calcula valores máximos y requisitos con base en este monto.

¿Cómo es este cálculo?

El Biess y otros programas de vivienda establecen topes máximos de créditos hipotecarios a entregar a los afiliados y particulares, en función de un número de SBU. Por ejemplo, para 2026, con el SBU fijado en $482, el monto máximo de préstamo hipotecario preferencial del Biess es de 195,65 SBU, lo que equivale a alrededor de $94. 300.

Lo que sucede es que el mismo número de salarios básicos establecido representa un monto mayor en dólares y, por lo tanto, el crédito máximo disponible también crece.

Esto significa que, al ajustarse las cifras, los afiliados, pensionados y jubilados del IESS podrán acceder a créditos más altos en términos monetarios, lo que beneficia a sectores de ingresos medios y bajos que compiten por créditos basados en SBU.

Crédito de Vivienda Preferencial

El Crédito de Vivienda Preferencial tiene un monto máximo de $94.300 y el Biess puede financiar hasta el 95 % del valor del inmueble, con un plazo de pago de hasta 25 años, según detalla la entidad. Este crédito está dirigido a familias cuyos ingresos no superen 6,34 SBU mensuales, es decir, unos $3.055,88 al mes.

