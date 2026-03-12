Médica de Machala es procesada por extorsión de $6.000: así operaba la presunta red

Diana González, médica de 27 años en Machala, fue enviada a prisión preventiva tras ser procesada por presunta extorsión

Diana Carolina González Arreaga, médica general en Machala, enfrenta prisión preventiva tras ser vinculada a una presunta extorsión investigada por la UNASE.

Una médica de 27 años fue enviada a prisión preventiva junto a otras dos mujeres tras un operativo de la Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE), que investiga una presunta extorsión de 6.000 dólares contra una comerciante en Machala.

El caso ha generado impacto en la ciudad no solo por el delito investigado, sino por el perfil de una de las detenidas: Diana Carolina González Arreaga, una joven profesional conocida en redes sociales y en el entorno universitario local.

De la vida universitaria a viajes de lujo en redes

Su vida empezó a mostrar cambios visibles a inicios de 2024.

En sus redes sociales comenzaron a aparecer fotografías de viajes a destinos exclusivos en Estados Unidos, Colombia y Suiza. Las imágenes mostraban hoteles lujosos, playas paradisíacas y restaurantes de alto nivel.

Antes de eso, sus perfiles digitales reflejaban una vida más cotidiana: reuniones con amigos, momentos con compañeros de universidad y actividades sociales en Machala.

González estudió Medicina en la Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud de la Universidad Técnica de Machala. En 2019 incluso fue candidata a reina de su facultad, lo que la convirtió en una figura visible dentro del ambiente universitario.

Con el tiempo se graduó como médica general y comenzó a realizar guardias y prácticas médicas, incluso vinculadas al hospital del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) de Machala.

Pero detrás de esa imagen de joven profesional —y de influencer local en redes sociales—, según las autoridades, se estaría desarrollando una historia muy distinta.

El operativo culminó con la detención de tres mujeres acusadas de extorsión. cortesía policia nacional

Una denuncia que activó la investigación

Explosión en discoteca de Machala deja cuatro heridos y alarma en la Zona Rosa Leer más

El caso comenzó a tomar forma tras la denuncia de una comerciante de 48 años.

La mujer aseguró ante la Policía que estaba recibiendo llamadas y mensajes con amenazas de muerte si no entregaba 6.000 dólares.

Según su relato, las intimidaciones empezaron el 9 de marzo de 2026 y se intensificaron con el paso de las horas. En los mensajes, los presuntos extorsionadores advertían que atentarían contra ella y su familia si no pagaba la suma exigida.

La denuncia activó el operativo Libertad 275, ejecutado por la Unidad Antisecuestros y Extorsión (UNASE) en Machala.

Las investigaciones condujeron a la identificación de tres mujeres que, según la Policía, estarían vinculadas con la presunta red de extorsión.

El presunto vínculo con Los Lobos

Durante el operativo fueron detenidas:

Diana Carolina González Arreaga, de 27 años

Karen Yeleni Quezada Peñarrieta, de 26

Dayana Suyin Molina Zambrano, de 30

De acuerdo con la información policial, las tres mujeres serían presuntas integrantes de una estructura vinculada al Grupo de Delincuencia Organizada (GDO) Los Lobos.

Las autoridades sostienen que esta organización mantiene operaciones en Machala y Pasaje, zonas donde en los últimos meses se han registrado varios atentados con explosivos.

Según datos manejados por investigadores, alrededor del 85 % de las explosiones registradas en la provincia estarían relacionadas con casos de extorsión, muchos de ellos vinculados a disputas entre las facciones criminales Los Lobos y Los Lobos Sao-Box.

¿Quién es Salomón Fadul? Exasambleísta de El Oro detenido en Operación Costa Leer más

Así se ejecutó el operativo

Tras recibir la denuncia, los agentes de la UNASE coordinaron con la víctima una entrega controlada del dinero para identificar a los responsables.

La comerciante fue citada en el parque ecológico Zoila Ugarte, en Machala, donde debía entregar el dinero exigido.

Según el parte policial, alrededor de las 18:30 llegó al sitio un motociclista que trabajaba como repartidor de delivery para recoger el sobre que supuestamente contenía el dinero.

El conductor aseguró a los agentes que solo cumplía con una orden recibida por teléfono y que debía trasladar el paquete hasta una urbanización.

Ante esto, la Policía decidió seguir al motociclista hasta su destino final.

El sobre debía ser entregado en la garita de la urbanización, a nombre de Diana Carolina González Arreaga.

Operativo Libertad 275



Cae banda de extorsionadoras en Machala.



Las mujeres operaban mediante amenazas explícitas que realizaban a distintas personas en sectores de la ciudad. Fueron aprehendidas en flagrancia en operativo de la UNASE. Fueron puestas a órdenes de la… pic.twitter.com/MPdxUFJO4F — John Reimberg (@JohnReimberg) March 12, 2026

La detención en la urbanización

Mientras los agentes vigilaban el lugar, cerca de las 20:20 llegaron dos mujeres a reclamar el sobre.

Según el informe policial, una de ellas tomó el paquete en sus manos y en ese momento los uniformados intervinieron y procedieron a la aprehensión.

La captura de la médica

Horas después, Diana Carolina González fue localizada en un centro comercial de Machala, cuando salía de un gimnasio.

Allí fue interceptada por agentes policiales y trasladada al comando para continuar con el procedimiento. Durante el registro, los uniformados encontraron un teléfono celular, que fue levantado como indicio dentro de la investigación.

Operativo Libertad 275



Cae banda de extorsionadoras en Machala.



Las mujeres operaban mediante amenazas explícitas que realizaban a distintas personas en sectores de la ciudad. Fueron aprehendidas en flagrancia en operativo de la UNASE. Fueron puestas a órdenes de la… pic.twitter.com/MPdxUFJO4F — John Reimberg (@JohnReimberg) March 12, 2026

Las versiones durante la audiencia

Durante la audiencia de calificación de flagrancia, las tres detenidas presentaron versiones distintas sobre lo ocurrido.

Machala vive entre explosiones y amenazas: una ciudad que se acuesta con miedo Leer más

Dayana Molina afirmó que mantenía un conflicto económico con un hombre llamado Kenny Mora, a quien aseguró haber prestado dinero cuando regresó de Estados Unidos.

Karen Quezada sostuvo que conoció a un hombre identificado como Kenny Ortega, quien supuestamente se ofreció a ayudarle a recuperar ese dinero.

Según su versión, él fue quien coordinó la supuesta entrega y le indicó que acudiera a la urbanización para retirar el pago.

Por su parte, Diana González aseguró que conocía a Kenny Ortega desde hace aproximadamente un año, luego de haberlo contactado a través de Instagram.

Según dijo durante la audiencia, el hombre solía visitarla en Machala y se presentaba como empresario.

La joven afirmó que desconocía completamente cualquier intento de extorsión y que nunca autorizó que se enviara un paquete a su domicilio.

Prisión preventiva

La Fiscalía formuló cargos por el delito de extorsión, tipificado en el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). Además, se abrió una instrucción fiscal de 30 días para continuar con las investigaciones.

Explosión en Machala: obligan a familia a salir y destruyen casa en barrio Del Seguro Leer más

Como medida cautelar, la jueza dictó prisión preventiva contra Diana González, Dayana Molina y Karen Quezada.

Las tres fueron trasladadas al Centro de Privación de Libertad Guayas N.º 2, donde permanecerán mientras avanza el proceso judicial.

El caso que impactó en redes

La detención de González generó un fuerte impacto en Machala, especialmente por su presencia activa en redes sociales y su profesión como médica.

En plataformas digitales, varios usuarios comenzaron a referirse a ella con apodos como “Dra. Extorsión” o “Baby Extorsión”, términos que rápidamente se viralizaron en comentarios y publicaciones relacionadas con el caso.