Mujeres que se dedicaban a la extorsión fueron detenidas en Machala: ¿Quienes son?

La Policía Nacional capturó en flagrancia a tres mujeres vinculadas a una banda de extorsión

La noche del miércoles 11 de marzo, el ministro del Interior John Reimberg informó la ejecución del operativo Libertad 275 en Machala, provincia de El Oro, que culminó con la detención de tres mujeres acusadas de extorsión y que presuntamente forman parte del grupo criminal Los Lobos. El procedimiento fue liderado por la Unidad Antisecuestro y Extorsión (Unase) y se realizó en flagrancia, tras una denuncia ciudadana.

Las detenidas fueron identificadas como Karen Yeleni Quezada Peñarrieta, de 26 años; Dayana Suyin Molina Zambrano, de 30 años; y Diana Carolina González Arreaga, de 27 años. Según el ministro del Interior, Jhon Reimberg, las mujeres operaban mediante amenazas explícitas contra varias personas en distintos sectores de la ciudad.

Cómo operaban

La investigación se inició tras la denuncia de una víctima que reportó llamadas y mensajes extorsivos dirigidos a su hijo residente en Estados Unidos. Los delincuentes exigían el pago de 6.000 dólares bajo amenazas contra la vida de la familia. Ante la presión, la víctima entregó inicialmente 60 dólares para evitar represalias.

De acuerdo con la Función Judicial, una de las detenidas se presentó en el domicilio de la víctima acompañada de otra persona, intimidándola y asegurando pertenecer a “la mafia”. La exigencia de pago inmediato llevó a la víctima a solicitar apoyo policial

Durante el operativo, la Policía interceptó un servicio de delivery que transportaba dinero vinculado a las sospechosas. Este hallazgo permitió confirmar su participación en el delito y proceder con la captura. La investigación determinó que las mujeres actuaban en coordinación con intermediarios para recibir los pagos.

Evidencias incautadas y proceso judicial

En el operativo se incautaron tres teléfonos celulares pertenecientes a las detenidas, dinero en efectivo entregado durante la extorsión y documentación relacionada con la operación ilícita. Estas pruebas fueron presentadas como parte del proceso judicial.

El caso fue calificado como flagrancia y la Fiscalía inició una instrucción de 30 días por el delito de extorsión, tipificado en el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La Unidad Judicial Penal de Machala dictó prisión preventiva para las procesadas, quienes fueron trasladadas al Centro de Privación de Libertad Guayas Nro. 2.

Asimismo, se aplicaron medidas de protección a favor de la víctima, conforme al artículo 558 del COIP, garantizando su seguridad durante el proceso.

