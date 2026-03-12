Expreso
vias
El ECU 911 reporta cierres y habilitaciones parciales a nivel nacional por las lluvias.@MIT_Ecuador

Estado de las vías en Ecuador: Revise aquí cuales han sido afectadas por las lluvias

El ECU 911 reporta cierres y habilitaciones parciales en carreteras de Azuay, Bolívar y El Oro

El invierno en Ecuador ha dejado estragos significativos en varias provincias, con intensas lluvias que han provocado deslizamientos de tierra, socavones y el cierre de carreteras. Hasta el momento varias vías se han visto afectadas provocando dificultades para el transporte terrestre. El Ministerio de Infraestructura y Transporte y el ECU 911 informó que algunas de las carreteras que conectan a las provincias más afectadas continúan cerradas.

Principales cierres viales

En la provincia de Azuay, la vía Cuenca – Molleturo – Naranjal permanece cerrada en el kilómetro 103, mientras que la ruta Cuenca – Girón – Pasaje – Machala está bloqueada en el kilómetro 50 por un deslizamiento de tierra.

En Bolívar, la situación es crítica: la vía Chimbo – La Magdalena – Gualasay está cerrada por derrumbes, al igual que la E491 – Chimbo – Guaranda, donde se reportan múltiples obstrucciones. Además, la carretera San Miguel – Balsapamba (E491) se encuentra cerrada en su totalidad debido a un deslizamiento masivo.

Vías parcialmente habilitadas en El Oro y Azuay

El ECU 911 informó que algunas carreteras permanecen parcialmente habilitadas, aunque con restricciones. En Azuay, la vía Cuenca – Guarumales – Méndez – Macas está habilitada con precaución en los kilómetros 44, 61, 105 y 107, mientras que la ruta Cumbe – La Jarata presenta problemas en el sector La Ramada. También la vía Cuenca – Cañar – Alausí está parcialmente habilitada en el sector El Rocío.

En El Oro, la vía Saracay – Balsas mantiene un carril habilitado tras un deslizamiento en el sector El Triunfo. La carretera Piñas – Portovelo presenta deslizamientos en Portete y El Pache, mientras que la ruta Balsas – Río Pindo registra socavamiento en el sitio Guerras. Otras vías como Cerro Azul – Paccha y Portovelo – Zaruma también están parcialmente habilitadas por aluviones y deslizamientos.

Cierres totales en El Oro

La provincia de El Oro es una de las más afectadas. La vía Zaruma – Atahualpa está cerrada por un deslizamiento en el sector Arcapamba, mientras que la carretera Paccha – Ayapamba permanece bloqueada en el sitio Bono. Asimismo, la vía Saracay – Piñas está cerrada en el sector Buenaventura por un deslizamiento de gran magnitud.

