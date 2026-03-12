EN VIVO | Bologna vs Roma HOY: Minuto a minuto y alineaciones en la Europa League

Los conjuntos italianos rivalizan este jueves 12 de marzo en el primer partido por los octavos de final

Roma tendrá que visitar a Bologna en los octavos de final de la Europa LEague.

El fútbol europeo se tiñe de tricolor este jueves 12 de marzo. El Estadio Renato Dall'Ara será el escenario de un choque de alto voltaje entre dos viejos conocidos del Calcio: el Bologna y la Roma. Ambos clubes buscarán dar el primer paso firme en la ida de los octavos de final de la UEFA Europa League 2025/26, con el objetivo de meterse entre los ocho mejores del continente.

Lea también: Barcelona SC: Las claves para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores

A pesar de la magnitud del encuentro, ambos conjuntos aterrizan en esta instancia tras tropiezos en el ámbito doméstico:

¿Cómo llegan Bologna y Roma?

Bologna: El equipo de Vincenzo Italiano no atraviesa su mejor momento en la Serie A. Viene de una sorpresiva derrota en casa ante el Hellas Verona (1-2), resultado que los mantiene en la octava posición, algo alejados de la zona europea. Sin embargo, su moral internacional está alta tras superar con solvencia al Brann noruego en los playoffs.

Bologna primero recibe a Roma en los octavos de final de la Europa League. CORTESIA

Así se jugará la fecha 4 de la LigaPro 2026: Día y horarios de todos los partidos Leer más

Roma: Bajo la conducción táctica de Gian Piero Gasperini, la "Loba" llega tras caer ante el Genoa de un viejo conocido, Daniele De Rossi. Pese a ese 2-1 en contra, los capitalinos mantienen un sólido quinto puesto en la liga y cuentan con la ventaja de haber descansado en la ronda previa, gracias a su clasificación directa como uno de los mejores ocho de la fase de liga.

La última vez que se vieron las caras fue el pasado 23 de agosto por la Serie A. En aquella ocasión, la Roma se impuso por la mínima (1-0) en el Olímpico gracias a un tanto de Wesley. El Bologna buscará hoy que la historia sea distinta, apelando al empuje de su gente para viajar a la capital con ventaja.

Por dónde ver EN VIVO el partido Bologna vs Roma en la Europa League

El compromiso entre ambos clubes italianos se podrá disfrutar por todos los hinchas desde las 14:45 (en argentina, Uruguay y Chile) y a las 12:45 (en Ecuador, Perú y Colombia). Lo podrán ver en vivo por el Plan Premium de Disney+ en el continente sudamericano.

Alineaciones de Bologna vs Roma

EN VIVO: Bologna vs Roma en la Europa League

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!