Barcelona SC: Las claves para clasificar a la fase de grupos de la Copa Libertadores

El equipo de César Farías logró avanzar y coincidió con características en el juego ante Argentinos Junios y Botafogo

A buen ‘ritmo’ marcha el Barcelona de César Farías. La victoria ante Botafogo y la clasificación a la fase de grupos de Copa Libertadores reflejó, una vez más, las claves del trabajo que realiza el director técnico venezolano con su plantel de jugadores en el torneo internacional.

La eficacia defensiva y hacer lo justo para obtener buenos resultados han sido las cualidades en el certamen. El Ídolo, en los cuatro cotejos disputados, priorizó la fortaleza en zona posterior sin adueñarse de la pelota, buscando hacer daño en momentos precisos. Muestra de ello es que en ningún partido anotó más de un gol.

Barcelona SC, superado en posesión de pelota ante Argentinos y Botafogo

Contra Argentinos Juniors en el Monumental (duelo de ida), los guayaquileños estuvieron debajo en la tenencia de la pelota (40 % - 60 %) y tan solo remataron tres veces. En el duelo de vuelta, en Buenos Aires, su posesión cayó al 30 %, pero fue efectivo con el único tanto de Jhonny Quiñónez, que permitió irse a los penales.

José David Contreras, el portero venezolano que brilla con Barcelona SC en Copa Libertadores.

La fórmula se repitió frente al Fogao. En el primer encuentro, jugado en el Puerto Principal, Barcelona culminó con el 36 % de posesión versus el 64 % del rival. Mientras tanto, en Río de Janeiro el pasado martes 10 de marzo, logró tan solo el 20 %, versus el 80 % del, pero concretando en uno de los dos disparos al arco para consolidar la clasificación con el gol de Milton Céliz.

José David Contreras, la figura en las definiciones de Barcelona SC

En ambos cotejos definitorios (revanchas), en sus respectivas fases (2 y 3), el Ídolo gozó de solidez en la zaga e importantes salvadas de su portero. José David Contreras sacó 8 pelotas de gol en Argentina y 5 en Brasil.

¿Cuándo es el sorteo de la Copa Libertadores?

Una vez superadas las fases 2 y 3, aunque sea agarrados de los palos, el equipo dirigido por César Farías continuará su trayecto competitivo en la Libertadores, a la espera de conocer quiénes serán sus rivales en la fase de grupos el 19 de marzo, cuando se realice el sorteo en Luque, Paraguay.

