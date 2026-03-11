Expreso
  Guayaquil

Entrevista Marcela Aguiñagfa
Funcionaria. La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga. FRANCISCO FLORES

Marcela Aguiñaga reaccionó a eventual crisis del ganado en Ecuador

La prefecta del Guayas reaccionó a un informe sobre la reducción del hato bovino en Ecuador  

La prefecta del Guayas, Marcela Aguiñaga, reaccionó al artículo de EXPRESO que reveló la inquietud del sector ganadero por la reducción de la población bovina en Ecuador, un escenario que podría derivar en escasez de carne en el mediano plazo si no se impulsa un proceso de repoblación.

A través de su cuenta en la red social X, la autoridad provincial advirtió sobre el impacto que tendría esta tendencia en la producción nacional. “Si el hato bovino se reduce, el país enfrenta un problema serio en el mediano plazo”, escribió.

Sin embargo, Aguiñaga sostuvo que desde la Prefectura del Guayas se están ejecutando acciones para fortalecer el sector ganadero. Según explicó, la institución está invirtiendo en programas de mejoramiento genético, una estrategia que, dijo, permitirá repoblar el ganado y fortalecer la producción.

La prefecta defendió esta iniciativa como una política productiva de largo plazo que la provincia debe sostener para respaldar a los productores. No obstante, en su pronunciamiento no detalló cifras de inversión ni el alcance de los programas.

Ganaderos alertan por el futuro de la carne bovina

La preocupación del sector fue expuesta por Alessio Tabacchi, presidente de la Asociación de Ganaderos del Litoral y Galápagos (AGLYG), en una entrevista con Diario EXPRESO.

Aquiles Álvarez

Aquiles Álvarez: concejala dice que “no es Sansón y su fuerza no está en el cabello”

Leer más

De acuerdo con el dirigente, Ecuador cuenta actualmente con alrededor de 4,3 millones de cabezas de ganado y el consumo anual bordea las 800.000 reses, lo que evidencia la presión sobre el stock ganadero si no se incrementa la producción.

Tabacchi advirtió que, en un escenario extremo en el que se detenga la repoblación del ganado, el país podría enfrentar un problema mayor.

“En un escenario extremo, si no se repone el ganado, el país podría quedarse sin proteína cárnica bovina en cuatro años”, alertó.

Ante esta situación, el dirigente insistió en la necesidad de implementar políticas públicas que impulsen la producción.

“Por eso es urgente impulsar la repoblación bovina con incentivos y crédito asequible. El pequeño y mediano productor necesita financiamiento barato y de largo plazo para invertir en tierra, genética y animales”, manifestó.

