  Deportes

Barcelona SC
Barcelona SC visita a Guayaquil City en LigaPro 2026.CARLOS KLINGER

Guayaquil City vs Barcelona SC: precios y dónde comprar entradas | LigaPro 2026

El encuentro entre Guayaquil City y Barcelona SC se jugará el domingo 15 de marzo en el estadio Christian Benítez

Guayaquil City anunció los precios y puntos de venta de las entradas para el partido frente a Barcelona SC, correspondiente a la fecha 4 de la LigaPro 2026.

El encuentro se disputará este domingo 15 de marzo, desde las 18:15 (hora de Ecuador), en el Estadio Christian Benítez Betancourt de Guayaquil.

Dónde comprar las entradas para Guayaquil City vs Barcelona SC

A través de sus redes sociales oficiales, el equipo ‘ciudadano’ informó que los boletos están disponibles desde este miércoles 11 de marzo de 2026.

Guayaquil City
Guayaquil City busca salir del fondo de la tabla de LigaPro 2026.CARLOS KLINGER

La dirigencia habilitó dos localidades para los aficionados que deseen asistir al compromiso en Guayaquil.

  • Precios de las entradas

  • General este: $10

  • Tribuna oeste: $15

Dónde comprar las entradas

Los boletos pueden adquirirse de forma digital a través del portal oficial de venta de tickets: boletomovil.com.

Además, el club habilitó varios puntos de venta físicos en la ciudad de Guayaquil para facilitar la compra de las entradas:

  • Boletería del estadio:

  • Estadio Christian Benítez Betancourt

  • Melking Store:

  • Av. Colón 536-B entre Boyacá y Chimborazo

  • Av. Villamil, local 303 y Alberto Reyna

  • Fernández:

  • Parque California 2

  • Av. 25 de Julio (sector Tejas)

  • Otros puntos:

  • Only Natural del City Mall

  • HM Hotel
Cómo llegan los equipos al partido

Barcelona SC llega ubicado en el quinto puesto de la tabla con seis puntos, tras un inicio competitivo en la LigaPro 2026.

Por su parte, Guayaquil City atraviesa un comienzo complicado y se ubica en la posición 15, con una sola unidad, por lo que buscará aprovechar su condición de local para sumar puntos importantes.

