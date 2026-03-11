Fiorella Pico sueña con más logros con la Tri femenina

Pieza clave de la Tri en el Sudamericano sub-20, la volante combina liderazgo en la cancha con su pasión por leer.

Fiorella Pico también fue mundialista sub-17 en 2024, donde Ecuador alcanzó los cuartos de final.

Sin asumir por completo la importancia de haber logrado la primera clasificación ecuatoriana a un Mundial Femenino Sub-20, la capitana de la selección nacional, Fiorella Pico, le contó a EXPRESO las pasiones con las que convive a diario.

La volante de 18 años fue una de las figuras del equipo dirigido por Eduardo Moscoso en el Sudamericano de Paraguay, donde, además de lograr la clasificación, se quedaron con el subcampeonato, por detrás de Brasil.

“Nos quedamos un poco con la ‘pica’ con Brasil, pero creo que las puertas que estamos abriendo a las generaciones que vienen son muy buenas; también que el vicecampeonato es muy bueno para nosotras”, analizó la jugadora de Dragonas Independiente del Valle.

Luego de una primera ronda con algunos altibajos, el equipo de Moscoso sacó su mejor versión en la fase final, en la que terminó con once puntos, a solo dos de Brasil. Venció a Argentina (1-0), Colombia (1-0), empató con Venezuela (2-2) y la Verdeamarela (1-1), además de golear a Paraguay (5-1) en la última jornada.

Acerca del Mundial, que se disputará en Polonia del 5 al 27 de septiembre de este año, Fiore, como la llaman en su entorno familiar, destacó que “debemos seguir corrigiendo errores, detalles pequeños y continuar creciendo como equipo”.

La capitana sabe lo que significa una Copa del Mundo, puesto que fue parte del plantel que disputó el Mundial Sub-17 de 2024 en República Dominicana, también por primera vez. En esa instancia, la Tri alcanzó los cuartos de final, luego de clasificar en el segundo lugar de su grupo, detrás de Nigeria.

LA LECTURA, SU OTRA PASIÓN

Tras el Sudamericano, Pico decidió cambiarse el look y pintarse el cabello en un tono rojizo. “Un cambio no está mal de vez en cuando”, resaltó la mediocampista, que junto a sus compañeras del IDV recibió un homenaje de la Universidad San Francisco de Quito por la clasificación.

Fiore (segunda a la izquierda) con su nuevo look, en la presentación de la plantilla de Dragonas IDV. Matthew Herrera / Expreso

En ese lugar de estudios, Fiorella confesó su otra pasión, la lectura. “Me encanta leer. Ahora estoy con ‘Orgullo y prejuicio’. Me parecen lindos los libros”, mencionó.

Una de las razones de ese gusto es porque le sirve para “distraerme y alejarme del celular, del fútbol y despejar un poco la mente”.

Sobre el crecimiento que va teniendo el balompié femenino en el país, manifestó que “las mujeres no tenemos límites y podemos romper barreras. Las mujeres estamos para grandes cosas. Crean en sus capacidades y nunca se rindan”.

Además de seguir con su consolidación en el fútbol, Fiore apunta a graduarse de la universidad en la carrera de Marketing Deportivo, porque “al deporte lo quiero tener siempre en mi vida. Recién salí del colegio, estoy pendiente de la universidad. Igual con el inglés”.

