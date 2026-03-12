Del papel a la pantalla: clásicos de la literatura que brillan en streaming

La temporada del Óscar es la excusa perfecta para volver a estos clásicos del cine y armar una maratón llena de emoción

Si te has dejado cautivar por la estética gótica y el romance atormentado de la nueva versión de Cumbres Borrascosas (2026) con Margot Robbie y Jacob Elordi, es probable que tengas sed de más dramas de época. Esta tendencia ha despertado un renovado interés por las historias de corsés, duelos de honor y amores prohibidos. Si buscas profundizar en estos mundos de etiqueta y pasión desde la comodidad de tu sofá, Netflix ofrece un catálogo de joyas literarias adaptadas que no te puedes perder.

El hombre de la máscara de hierro

La versión de 1998, protagonizada por Leonardo DiCaprio, presenta a unos mosqueteros veteranos que intentan sustituir al tiránico Luis XIV por su hermano gemelo. A diferencia del libro de Alejandro Dumas, que es una conclusión melancólica sobre el fin de la caballería, la cinta opta por un tono mucho más heroico y esperanzador.

La versión cinematográfica simplifica la compleja trama política para centrarse en la acción y el carisma de sus protagonistas, omitiendo el destino trágico de muchos personajes originales.

Mujercitas

Greta Gerwig revitaliza este clásico de 1868 de Louisa May Alcott, con una estructura no lineal que refresca la historia de las hermanas March. A diferencia del libro, que sigue una cronología lineal del paso de la infancia a la madurez, la película de 2019 juega con los tiempos para resaltar los paralelismos entre las decisiones de las jóvenes.

Esta versión da a Amy un trasfondo económico y artístico que el libro ignora. Además, el final de Jo invita a la reflexión: ¿se casó por voluntad propia o fue un cambio impuesto por los editores de aquel tiempo?

Orgullo y prejuicio

En 2005, Joe Wright transformó el clásico de Jane Austen en una experiencia poética. Mientras la novela de 1813 es una sátira social brillante, cargada de diálogos ingeniosos y críticas a las convenciones matrimoniales, la película apuesta por una atmósfera emocional que resalta la majestuosidad de la campiña inglesa.

Pese a ser fiel al argumento original, la cinta prefiere el lirismo estético, logrando que el choque entre los protagonistas se perciba como una danza de sentimientos más que como un duelo intelectual.

El amante de Lady Chatterley

Basada en la escandalosa novela de 1928 de D.H. Lawrence, esta cinta del 2022 narra el despertar emocional y sexual de Constance Chatterley tras enamorarse del guardabosques de su finca.

Mientras el libro utiliza la relación para criticar con amargura la industrialización y la rigidez de las clases sociales en la posguerra, la película se centra en el despertar personal de la protagonista. La cinta matiza los prejuicios de la época plasmados por el autor para enfocarse en una historia visualmente lírica sobre la búsqueda de la libertad y el afecto genuino.

