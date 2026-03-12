Allen Obando al NK Istra 1961: Así llegó al ecuatoriano al equipo de Croacia

La futbolista fue presentado oficialmente en el club que juega en la Primera División, tras un paso discreto en la MLS

El delantero ecuatoriano Allen Obando continuará su proceso de crecimiento en Europa. El joven atacante fue presentado como nuevo refuerzo del NK Istra 1961, club que milita en la Primera División de Croacia, al que llega cedido hasta el final de la presente temporada con el objetivo de sumar minutos y consolidar su adaptación al fútbol europeo.

A sus 19 años, Obando afronta un nuevo desafío en su carrera. El tricolor arribó al conjunto croata en condición de préstamo por seis meses, en una operación que forma parte de su proyección internacional y que busca darle continuidad competitiva antes de su posible salto definitivo a ligas de mayor exposición en el continente europeo.

RUMBO A EUROPA 🔥🔝⚽️ || El goleador ecuatoriano 🇪🇨 tiene un hecho reto en su carrera



Allen Obando fue presentado como nuevo refuerzo del NK Istra 1961 de la Primera División de Croacia 🇭🇷



🔝 Llega a préstamo hasta el final de la presente temporada. pic.twitter.com/ZguuqQi60x — Ecuagol (@ECUAGOL) March 12, 2026

El delantero ecuatoriano llega procedente del Inter Miami CF, equipo en el que militó durante la temporada 2025. Sin embargo, su paso por la Major League Soccer estuvo marcado por una fuerte competencia interna y algunas molestias físicas, lo que limitó su participación a pocos partidos oficiales.

El camino de Obando en el fútbol

Carlos Alcaraz derrota a Ruud en Indian Wells y se cita con Cameron Norrie en cuartos Leer más

Formado en las divisiones juveniles de Barcelona Sporting Club, Obando fue considerado desde temprana edad como una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano. Debutó profesionalmente en 2022 con el conjunto guayaquileño y rápidamente llamó la atención por su potencia física, movilidad en el área y capacidad goleadora, características que lo llevaron a ser seguido por clubes del exterior.

Su crecimiento lo llevó a integrar procesos de selecciones juveniles y posteriormente a debutar con la selección absoluta de Ecuador en 2024, confirmando su condición de talento emergente dentro del recambio generacional del fútbol ecuatoriano.

Ahora, en la ciudad de Pula, sede del club croata, el atacante buscará ganarse un lugar en el esquema del Istra 1961 y aportar con goles en la recta final de la temporada. La institución europea apuesta por su talento como parte de un proyecto que combina jóvenes promesas internacionales con futbolistas experimentados, mientras que el ecuatoriano intentará aprovechar esta oportunidad para consolidarse en el fútbol del Viejo Continente y seguir dando pasos firmes en su carrera profesional.

Para seguir leyendo contenido de calidad, ¡SUSCRÍBETE A EXPRESO!