LOSC Lille vs Aston Villa: dónde ver EN VIVO y alineaciones | Europa League 2025-26

Lille recibe a Aston Villa por la ida de los octavos de la Europa League 2025-26. Revisa las alineaciones y dónde ver

LOSC Lille recibirá a Aston Villa este jueves 12 de marzo de 2026 por el partido de ida de los octavos de final de la UEFA Europa League 2025-26. El equipo francés buscará aprovechar su condición de local para conseguir una victoria que le permita tomar ventaja en la serie.

El encuentro se disputará desde las 12:45 (hora de Ecuador) en el Estadio Pierre-Mauroy, escenario donde los dirigidos por Bruno Génésio intentarán imponerse ante el conjunto inglés.

Lille quiere hacerse fuerte en casa

El cuadro francés llega a esta instancia con algunas bajas importantes. No estarán disponibles Ethan Mbappé, Hamza Igamane, Osame Sahraoui ni Ousmane Touré, todos descartados por diferentes molestias físicas.

A pesar de estas ausencias, el Lille contará con varias de sus principales figuras ofensivas. El delantero Olivier Giroud comandará el ataque, acompañado por el mediocampista Matías Fernández y el atacante Hákon Arnar Haraldsson.

La alineación de Lille: Ozer; Meunier, Ngoy, Mandi y Perraud; Bouaddi, André, Fernández, Perrin y Haraldsson; Giroud.

Aston Villa también llega con bajas

El conjunto inglés, dirigido por el entrenador español Unai Emery, también afrontará el duelo con ausencias sensibles. No estarán disponibles Youri Tielemans, Boubacar Kamara ni Andrés García.

Sin embargo, el Villa mantiene su poder ofensivo con el goleador Ollie Watkins, quien será acompañado por los atacantes Emiliano Buendía y Jadon Sancho.

La alineación de Aston Villa: Martínez; Konsa, Lindelof, Mings y Maatsen; Onana, Luiz, Buendía, Sancho y Rogers; Watkins.

Dónde ver EN VIVO Lille vs Aston Villa

En Ecuador, el partido de ida por los octavos de final de la Europa League 2025-26 se podrá ver EN VIVO a través del canal de televisión pagada ESPN y mediante la plataforma de streaming Disney+ en su plan Premium.

El ganador de esta llave avanzará a los cuartos de final del torneo, uno de los más importantes del fútbol europeo a nivel de clubes.

Cuándo se juega la vuelta

El compromiso de vuelta entre Lille y Aston Villa está programado para el jueves 19 de marzo de 2026, a partir de las 15:00 (hora de Ecuador), en el estadio Villa Park, casa del conjunto inglés.

