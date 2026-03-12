Toque de queda en Ecuador: Horarios y excepciones desde el 15 de marzo

Referencial. Operativos de control en las calles durante el toque de queda en Ecuador, vigente desde el 15 de marzo con horarios y excepciones definidas por las autoridades.

El Gobierno Nacional ratificó la implementación de un toque de queda que iniciará este domingo 15 de marzo, estableciendo una restricción de circulación desde las 23:00 hasta las 05:00. El ministro del Interior, John Reimberg, señaló que esta medida es una pieza clave para facilitar las operaciones tácticas y el despliegue de seguridad frente al crimen organizado en puntos críticos del país.

El objetivo central de la medida es despejar las vías principales para permitir el movimiento de tropas y equipos logísticos. El control se intensificará especialmente en las provincias de Guayas, Los Ríos, Santo Domingo de los Tsáchilas y El Oro, zonas identificadas como prioritarias dentro de la actual estrategia de seguridad estatal.

Excepciones y justificativos de circulación

Respecto a la operatividad de la restricción, Reimberg fue enfático al señalar que no se emitirán salvoconductos generales. La movilidad durante las horas de cierre estará limitada estrictamente a casos de fuerza mayor, divididos en dos categorías principales:

Emergencias médicas: Se permitirá el tránsito de pacientes y vehículos de auxilio hospitalario.

Viajeros: Quienes necesiten trasladarse hacia aeropuertos o terminales terrestres podrán circular portando obligatoriamente su pasaje o ticket de abordaje físico.

Sanciones y marco legal

El ministro justificó la rigurosidad de la medida al afirmar que la presencia de vehículos particulares entorpece las labores de inteligencia y respuesta en un contexto de alta conflictividad. Asimismo, hizo un llamado al sector productivo para colaborar con la disposición, reconociendo el impacto económico que las limitaciones de horario podrían generar en las dinámicas comerciales.

Finalmente, las autoridades advirtieron que el incumplimiento del toque de queda no se limitará a la retención del vehículo. Los ciudadanos que infrinjan la normativa podrían enfrentar procesos judiciales con penas privativas de libertad de uno a tres años, en cumplimiento con las disposiciones vigentes del sistema de justicia.

