Premios Óscar 2026: Guía completa para ver todas las películas nominadas

Se acerca la noche más brillante de Hollywood y con ella la oportunidad de ponerse al día con las películas que están dando de qué hablar.

Este año, los Premios Óscar traen una selección variada: desde dramas intensos hasta comedias ligeras, pasando por la animación que conquista todas las edades.

Si te preguntas dónde ver las películas nominadas, no estás solo. Te dejamos una guía completa de las películas y las plataformas de streaming dónde podrás encontrarlas y disfrutarlas.

Bugonia

La película da un giro inesperado desde el comienzo, cuando dos personajes atrapados en un universo conspirativo secuestran a una directora ejecutiva. Impulsados por la paranoia y una supuesta misión de salvar el planeta de alienígenas, la historia refleja la tensión actual frente a los desafíos globales, con momentos de humor negro y suspenso que no te dejarán despegar la mirada.

Disponible en Prime Video.

Frankenstein

Para los fans del horror clásico, Frankenstein regresa con una versión moderna que respeta la esencia del monstruo más famoso del cine. La historia sigue a un científico obsesionado con derrotar la muerte, quien crea una criatura que desafía todo límite ético y emocional. Entre el suspenso, el drama y momentos de tensión, esta película te mantendrá pegado a la pantalla.

Encuéntrala en Netflix.

Hamnet

Si buscas algo que te toque el corazón, Hamnet es una de las historias más emotivas de la temporada. La película relata la vida de la familia de Shakespeare desde la perspectiva de su hijo Hamnet, explorando la pérdida, el duelo y el legado familiar en un contexto histórico rico en detalles y emociones profundas.

Disponible en Prime Video.

Marty Supreme

¿Prefieres algo más ligero? Marty Supreme mezcla comedia y drama en la historia de un hombre común, pero arrogante que, de repente, se ve enfrentando situaciones inesperadas y absurdas que lo obligan a replantearse su vida.

Transmisión en Apple TV+.

Una batalla tras otra

Para los que buscan adrenalina, Una batalla tras otra es pura acción de principio a fin. La película sigue a un grupo de soldados en misiones cada vez más peligrosas, con secuencias de combate realistas y estratégicas que mantienen al espectador al borde del asiento. Entre giros inesperados y enfrentamientos intensos, es perfecta para los que disfrutan de un ritmo intenso.

Disponible en HBO Max.

Pecadores

Si lo tuyo son los dramas potentes, Los Pecadores explora la moralidad, la culpa y las decisiones humanas en una historia profunda e inquietante. Ambientada en un pequeño pueblo donde cada acción tiene consecuencias, la película se centra en personajes complejos que deben enfrentar sus propios errores y secretos, cuestionando lo que significa ser bueno o malo.

No te la pierdas en HBO Max.

F1

Un piloto de la formula 1 que se encuentra en el pico más alto de su carrera sufre un accidente que causa su retiro. Sin embargo, años más tarde le llega la propuesta de ser mentor de un prometedor corredor.

Disponible en Apple TV

El agente secreto

Tras 13 años bajo la dictadura en Brasil, Armando, un profesor que ha tenido problemas con el régimen militar, se refugia en Recife con la esperanza de poder salir del país. El agente secreto coloca a su protagonista en situaciones tan extremas que ni siquiera puede usar su propio nombre, atrapado en la paranoia y la constante hipervigilancia que caracterizaban la época. Una historia que combina suspenso, política y la lucha por la libertad en un contexto histórico tenso e inquietante.

Disponible en Apple TV

Sueños de trenes

Narra la vida de Robert Grainier, un jornalero y trabajador del ferrocarril que su lucha por adaptarse a un entorno en rápida transformación tras sufrir la trágica pérdida de su familia, explorando la resiliencia humana.

Disponible en Netflix

Valor sentimental

La película sigue a dos hermanas que lidian con la reciente muerte de su madre y, en medio del duelo, se reencuentran con su padre, un cineasta famoso cuya vida siempre estuvo marcada por la fama y la distancia emocional.

Disponible en Apple TV

