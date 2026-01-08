Índices de empleo y pobreza mejoran en Ecuador, según la ENEMDU de diciembre de 2025

El índice que se mantiene alto es el de la población ocupada en el sector informal

El mercado laboral ecuatoriano cerró 2025 con señales de mejora. Así lo reflejan los resultados de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), presentada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que recoge información sobre las condiciones de trabajo y los niveles de pobreza en el país.

TE INVITAMOS A LEER: Precios bajan, consumo se enfría: la señal que deja la inflación de diciembre 2025

En diciembre de 2025, el empleo adecuado o pleno alcanzó el 37,1 % a nivel nacional, un aumento significativo frente al 33,0 % registrado en el mismo mes de 2024. La recuperación fue más visible en las ciudades, donde el empleo adecuado llegó al 46,0 %, mientras que en el área rural se ubicó en 20,2 %, evidenciando una brecha persistente entre ambos territorios.

Uno de los datos más relevantes del informe es la reducción del subempleo, que se situó en 17,4 % a nivel nacional, el nivel más bajo de los últimos siete años. En el área urbana, este indicador fue del 17,9 %, y en el área rural del 16,4 %, mostrando una caída importante en comparación con diciembre de 2024.

En cuanto al desempleo, la tasa nacional se mantuvo estable en 2,6 %, prácticamente igual al 2,7 % del año anterior. En las zonas urbanas, el desempleo alcanzó el 3,2 %, mientras que en las rurales fue del 1,5 %, una diferencia asociada principalmente a la informalidad del trabajo en el campo.

El trabajo digno es la base para construir un país fuerte Leer más

El índice que se mantiene alto es el de la población ocupada en el sector informal, en diciembre de 2025 fue de 54,2 %

La tarea que el Gobierno sabe que debe cumplir es la de crear condiciones para que se crean nuevas plazas de trabajo. El analista económico, Larry Yumibanda, destacó que la población económicamente inactiva ha crecido de manera importante. "Es decir, ciudadanos de 15 años o más que no están empleados ni buscan trabajo acivamente. Tienen un alto potencial para migrar. Es preocupante", señaló.

La pobreza se mantiene alta en el área rural

Los avances también se reflejan en los indicadores sociales. La pobreza por ingresos a nivel nacional bajó a 21,4 % en diciembre de 2025, frente al 28,0 % registrado un año antes. En el área urbana, la pobreza se ubicó en 13,8 %, mientras que en el área rural alcanzó el 37,6 %, manteniéndose las brechas históricas, aunque con una tendencia descendente.

La pobreza extrema también mostró una reducción significativa. A nivel nacional se situó en 8,3 %, frente al 12,7 % de diciembre de 2024. En las ciudades, este indicador fue del 3,0 %, mientras que en el campo llegó al 19,7 %, reflejando las mayores dificultades estructurales que enfrenta la población rural.

¿Te gusta leer DIARIO EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ