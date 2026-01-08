Precios bajan, consumo se enfría: la señal que deja la inflación de diciembre 2025

Según el Instituto Nacional de Estadística y Censos la inflación mensual de diciembre de 2025 fue de -0,14 %

Unos de los alimentos que se abarataron en diciembre de 2025 fueron los huevos.

Diciembre suele ser el mes del mayor consumo del año. Las compras por Navidad y fin de año dinamizan el comercio y, por lo general, empujan los precios al alza. Sin embargo, en Ecuador ocurrió lo contrario: la inflación fue negativa. La inflación mensual de diciembre de 2025 fue de -0,14 %; la anual, 1,91 % y la acumulada, 1,91 %, según el Instituto Nacional de Estadísica y Censos (INEC) ¿Cómo se explica este fenómeno?

TE INVITAMOS A LEER: Precio del diésel y gasolina en Ecuador: ¿cuánto costará desde el 12 de enero?

El analista económico Larry Yumibanda señala que este comportamiento confirma que el país atravesó durante todo el año un proceso de desinflación. La inflación acumulada de 2025 cerró en 1,91 %, una cifra baja incluso para una economía dolarizada.

Según Yumibanda, aunque la economía ecuatoriana ha mostrado signos de rebote, ese crecimiento no se ha traducido en un mayor consumo. “El consumo no ha crecido al mismo ritmo que la economía, ha sido lento, y cuando el consumo se debilita, los precios tienden a bajar”, explica. En efecto tanto en noviembre como en diciembre se vieron descuentos en las tiendas, muchas veces hasta un 70 %.

Incluso factores que normalmente presionarían los precios, como el incremento del diésel, no tuvieron un impacto significativo debido a las políticas de amortiguamiento que evitaron, por ejemplo, el alza de los pasajes. Esto reforzó la tendencia a la baja en los precios.

A nivel de los alimentos, los huevos fueron los que más bajaron de precios y esto como consecuencia del aumento de producción de los pollos; la inflación mensual de los huevos fue de -9,48 %. Sin embargo, el producto que más se abarató fue el limón, su inflación fue de -21,57 %.

RELACIONADAS El campo pide más que cifras y reclama una verdadera política agrícola

La situación en América Latina es similar

El analista aclara que este fenómeno no es exclusivo del país, sino parte de un comportamiento regional. En América Latina, la mayor estabilidad macroeconómica y la influencia de factores externos, como la moderación de la inflación mundial, han contribuido a que los precios se normalicen. Aun así, al comparar con Panamá y El Salvador, Ecuador mantiene una inflación ligeramente más alta, algo habitual en economías dolarizadas.

¿Es una buena noticia para el bolsillo del ciudadano? Yumibanda responde que sí, siempre que no se cruce la línea hacia la deflación. “La antesala de la deflación es la desinflación”, advierte. Ecuador ya vivió ese escenario durante la pandemia, cuando el desplome del consumo provocó pérdida masiva de empleos.

El trabajo digno es la base para construir un país fuerte Leer más

Aunque ese escenario no se vislumbra en el corto plazo, el riesgo existe si el crecimiento económico no logra abarcar a la mayoría de sectores. Cuando el consumo se estanca, los empresarios se ven obligados a bajar precios para evitar acumular inventarios, lo que a largo plazo puede derivar en ajustes salariales o reducción de puestos de trabajo.

De cara a 2026, los pronósticos del Banco Central y del INEC apuntan a una inflación estable. Factores como la disminución del precio del petróleo también podrían contribuir a mantener los precios controlados, tal como ocurrió en 2025, cuando la baja del crudo y del transporte ayudó a reducir la inflación global.

El principal riesgo, advierte Yumibanda, sería un escenario de apagones, que podría generar presiones adicionales sobre los precios y alterar las proyecciones.

Por ahora, la inflación negativa refleja una economía que se enfría más por la debilidad del consumo que por un exceso de producción. Una señal de alivio para los precios, pero también una advertencia sobre la fragilidad del crecimiento.

El precio de la canasta básica en diciembre de 2025 fue de 819,01 dólares, mientras que en el mismo mes de 2024 fue de 797,97 dólares; el incremento en un año ha sido de 21,04 dólares.

Según la fórmula del INEC, los ingresos familiares alcanzan para pagar la canasta e incluso queda vuelto, pero esta estimación no se cumple en todos los hogares ecuatorianos, porque no siempre hay dos personas que trabajen y aporten, como se establece en el cálculo. En muchos casos es una sola persona la que gana un salario básico (482 dólares), y ese ingreso debe alcanzar para alimentar a cuatro personas.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ