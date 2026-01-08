Gremios productivos alertan riesgo para la seguridad alimentaria por falta de maíz

La industria pide importación temporal de maíz ante el alza de precios y el riesgo de sequía

Los industriales aseguran que han comprado un 95 % de la producción de maíz.

Ocho gremios del sector productivo advirtieron que la seguridad alimentaria del país podría verse comprometida por la falta de gestión estatal frente al abastecimiento de maíz, principal insumo para la producción de proteína animal.

La alerta fue emitida por la Asociación de Porcicultores del Ecuador (ASPE), la Asociación de Fabricantes de Alimentos Balanceados y Avicultores de Tungurahua (Asofabat), la Asociación de Productores de Alimentos Balanceados del Ecuador (Aprobal), la Unión de Productores de Huevos (Uniproh), la Asociación Ecuatoriana de Fabricantes de Alimentos Balanceados para Animales (Afaba), la Federación de Avicultores y Productores Pecuarios del Ecuador (Fedavie), la Corporación Nacional de Avicultores del Ecuador (Conave) y la Asociación de Productores de El Oro (Appor).

Según estos gremios, hasta diciembre pasado el 95 % de la cosecha nacional de maíz ya fue absorbida por la industria. Actualmente, aseguran, ya no existe maíz de la cosecha de verano disponible en campo, y las últimas existencias se encuentran en manos de acopiadores e intermediarios, que las comercializarán hasta marzo. En el mejor de los escenarios, la cosecha de 2026 iniciaría en abril.

Este escenario se refleja en el comportamiento de los precios. En las últimas semanas, el quintal de maíz pasó de 17,35 a 19 dólares, lo que —según la industria— confirma que la demanda supera a la oferta. Los gremios descartan que exista falta de absorción del grano y califican de “alarmistas” las advertencias en ese sentido.

La preocupación aumenta ante el contexto climático. Para 2026 se prevé un año de sequía asociado al fenómeno de La Niña, lo que podría retrasar las cosechas y afectar la productividad. Frente a este panorama, los gremios sostienen que el Estado debe garantizar la disponibilidad suficiente de maíz para la producción animal, como una medida clave para proteger la seguridad alimentaria de los ecuatorianos.

A esto se suma, señalan, un problema administrativo. Desde noviembre de 2025, las licencias de importación de materias primas se encuentran frenadas, bajo el argumento de una supuesta falta de absorción del maíz nacional. Esta situación —afirman— ha complicado la logística, generado costos no previstos y puesto en riesgo la producción de proteína animal.

Por ello, la industria considera indispensable la importación temporal de maíz para estabilizar el mercado, asegurar el abastecimiento y evitar presiones adicionales sobre los precios. Además, exigen que los cambios de autoridades no afecten la operación normal del sector y que las licencias de importación sean tramitadas con regularidad.

Los gremios reiteraron su disposición al diálogo y pidieron retomar conversaciones formales con el Gobierno para atender sus solicitudes de manera oportuna. Aseguran que la industria nacional mantiene su compromiso con el país y con la sostenibilidad de toda la cadena productiva.

La postura de los agricultores es diferente

Desde el sector agrícola, la visión es distinta. Los productores de maíz rechazan la alerta de desabastecimiento y aseguran que, según la última reunión mantenida con autoridades del Ministerio de Agricultura, sí existe suficiente maíz en el país, por lo que no sería necesaria la importación.

Sobre el precio, José Luis García, representante de la Defensa de los Agricultores, señaló a Diario EXPRESO que existe una banda oficial que oscila entre 17,35 y 19 dólares por quintal, por lo que el valor actual se mantiene dentro de esos márgenes.

García sostuvo que la única entidad que debe determinar si existe o no escasez de maíz es el Ministerio de Agricultura, pero con base en cifras reales y verificables, para evitar decisiones que afecten a los productores nacionales. Agregó que al momento no se ha establecido el nuevo precio para el quintal del maíz y que cuando se reúnan será necesario que nuvamente la autoridad muestre con datos verdaderos de que sí hay maíz.

