Ecuador registra un descenso del 12 % de asesinatos en el primer trimestre de 2026

Tras un 2025 marcado por cifras récord de violencia, el país reporta una reducción de las muertes violentas. Las cifras de la Policía Nacional revelan un cambio en la tendencia de violencia criminal.

Según el último reporte comparativo, el país registra 1.642 homicidios intencionales entre el 1 de enero y el 10 de marzo de 2026, frente a los 1.881 reportados en el mismo periodo de 2025. Esta diferencia de 239 casos menos marca un inicio de año con una tendencia a la baja sostenida a nivel nacional.

Un respiro frente al crítico 2025

El contexto de esta reducción es significativo. Durante el año 2025, Ecuador enfrentó una crisis de seguridad sin precedentes, pues alcanzó niveles históricos de criminalidad. En dicho año, meses como mayo registraron picos de hasta 935 homicidios. En contraste, el comportamiento mensual de 2026 muestra un descenso progresivo:

Enero: Se registraron 747 casos en 2026, frente a los 800 de 2025.

Febrero: La cifra descendió a 677 casos, comparado con los 750 del año anterior.

Marzo (al día 10): Se contabilizan 218 casos, una reducción notable frente a los 331 registrados en el mismo lapso de 2025.

En el total acumulado hasta el 10 de marzo, Ecuador registra 1.642 homicidios en 2026, mientras que en 2025 la cifra ascendía a 1.881 en el mismo periodo.

Situación en la Zona 9 (Distrito Metropolitano de Quito)

La Zona 9 presenta un escenario mixto en sus indicadores de seguridad. En el acumulado de los primeros 70 días del año, la capital registra un icremento del 10,2 %, pasando de 39 muertes violentas en 2025 a 43 en 2026. Este crecimiento se originó principalmente por un inicio de año complejo, donde enero de 2026 reportó 23 casos frente a los 11 del año anterior. Sin embargo, la tendencia reciente marca una ruta de pacificación en el Distrito Metropolitano:

Febrero: Se logró una reducción, bajando de 19 casos en 2025 a 14 casos en 2026.

Marzo (al día 10): La caída es aún más pronunciada, con solo 6 homicidios reportados frente a los 9 registrados en el mismo periodo del año pasado.

El peso del asesinato

A nivel nacional, la tipología delictiva sigue concentrada. El 95 % de las muertes violentas en 2026 corresponden a la categoría de asesinato (1.561 casos). Por su parte, el Distrito Metropolitano de Guayaquil (DMG) se mantiene como la zona con mayor incidencia delictiva del país con 555 casos.

