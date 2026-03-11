Libertad de prensa en Ecuador: SIP alerta sobre incremento de la censura y violencia

El reporte señala una influencia moderada de los tres poderes del Estado en situaciones desfavorables

Ecuador registró su peor nivel en libertad de prensa desde 2020 al caer de 46,03 a 38,42 puntos en la categoría de 'Alta restricción' del Índice Chapultepec, elaborado por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que evalúa la situación de la libertad de expresión en el continente americano.

Según este informe, la caída de 7,62 puntos provocó que Ecuador descendiera dos posiciones en el ránking regional, del puesto 12 al 14.

El informe, que analiza el período entre noviembre de 2024 y noviembre de 2025, señala que Ecuador experimentó este deterioro "en medio de un clima que propone desafíos en dos frentes: la acción del crimen organizado, para la cual no ha habido punición, y la censura impuesta por mecanismos administrativos y la represión impuesta por el Estado".

La dimensión peor evaluada fue la de 'Actuación del Estado contra la violencia e impunidad contra periodistas y medios', con 10,06 puntos de 40 posibles. En 'Ciudadanía informada y libre de expresarse' obtuvo 10,06 puntos de 30, mientras que en 'Control de medios y periodismo' alcanzó 19 puntos de 30.

Durante el período analizado, cuatro periodistas fueron asesinados en Ecuador. Cortesía

Cuatro periodistas asesinados en Ecuador

El reporte señala, además, una influencia moderada de los tres poderes del Estado en situaciones desfavorables para la libertad de expresión, aunque identifica al Ejecutivo como el actor con mayor impacto, especialmente en lo relativo al acceso a información y al ejercicio del derecho a expresarse.

Durante el período analizado, cuatro periodistas fueron asesinados en Ecuador, lo que evidenció la "vulnerabilidad del ejercicio” periodístico y las limitaciones de “los mecanismos de protección" para los comunicadores.

El informe también advierte que la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Colombia ha amenazado a periodistas ecuatorianos, lo que en algunos casos ha provocado exilios forzados, mientras que la organización Periodismo Sin Cadenas documentó casi 290 agresiones contra periodistas solo en el primer semestre de 2025.

Entre los hechos más graves se menciona el caso del periodista indígena de origen kichwa Edison Muenala, quien recibió un disparo en el hombro mientras transmitía en vivo la actuación de fuerzas de seguridad contra una comunidad aborigen.

