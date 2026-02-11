SIP alerta censura previa por acreditación de Fuerzas Armadas a medios en Ecuador

El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas emitió nuevos lineamientos para regular la acreditación y cobertura de medios en actos institucionales.

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su alarma por los lineamientos emitidos por el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas de Ecuador para regular la acreditación y cobertura de medios y periodistas en eventos institucionales. El organismo advirtió que el esquema instauraría un sistema de control y exclusión. La medida se aplica en el contexto del Conflicto Armado No Internacional declarado por el Gobierno.

Según la SIP, los lineamientos establecen “criterios técnicos previamente definidos” para autorizar o negar acreditaciones. Entre ellos constan la evaluación de la línea editorial de cada medio y su tratamiento histórico respecto a las Fuerzas Armadas. También se consideraría la supuesta afinidad con la misión y valores institucionales.

El presidente de la SIP, Pierre Manigault, cuestionó la medida y afirmó que “ninguna entidad del Estado puede erigirse en árbitro de la prensa ni decidir qué medios o periodistas son aceptables en función de su enfoque o posición editorial”. Añadió que “eso equivale a censura previa, una práctica expresamente prohibida en una sociedad democrática”.

SIP advierte censura previa en lineamientos de Fuerzas Armadas

De acuerdo con la información difundida, el Comando Conjunto activó una matriz de evaluación de 100 puntos para determinar qué medios son “aptos” o “no aptos” para acceder a coberturas en territorio militar. Aquellos que obtengan menos de 60 puntos quedarían excluidos de acreditaciones y actividades oficiales.

La política comenzó a aplicarse desde el 28 de enero. La instrucción fue dirigida al Ejército, la Marina y la Aviación, con el objetivo de condicionar el acceso de periodistas según estos criterios de evaluación interna. La directriz es presentada como una “estrategia selectiva” para proteger la imagen institucional.

El documento interno plantea nuevas directrices para regular invitaciones y acreditaciones en actividades institucionales. En la práctica, el acceso a información en instalaciones militares dependería de la puntuación obtenida en esta matriz. El esquema ha generado interrogantes sobre los límites entre gestión comunicacional y libertad de prensa.

Ministerio de Defensa respalda facultad institucional en conflicto armado

Ante la difusión del documento, el Ministerio de Defensa se pronunció sobre el esquema comunicacional. En un comunicado señaló que “las Fuerzas Armadas del Ecuador, al ser una institución apolítica y en medio de un Conflicto Armado No Internacional, tiene la facultad para emitir sus propios lineamientos de comunicación”.

La cartera de Estado añadió que esta facultad “no las exime de informar de manera transparente y oportuna las acciones en defensa del país”. El pronunciamiento reconoce la competencia institucional para regular su comunicación interna y externa en el actual contexto de seguridad.

