La SIP denuncia presiones estatales contra los diarios Expreso y Extra

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó su preocupación por una serie de acciones impulsadas por distintas entidades, entre ellas un organismo del Estado ecuatoriano, que podrían constituir represalias indirectas contra Gráficos Nacionales S.A. (Granasa), empresa editora de los diarios Expreso y Extra.

Según información pública difundida por la propia compañía y por su defensa legal, medidas de carácter tributario, financiero y societario estarían siendo utilizadas para presionar o condicionar la propiedad y la gestión del grupo editorial, lo que afectaría de manera directa su libertad empresarial y, de forma indirecta, su línea editorial.

En particular, la SIP observa con alarma los intentos de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros de revertir la titularidad accionaria de Granasa, pese a que, según la empresa, dicha transferencia fue realizada, inscrita y perfeccionada conforme a la legislación vigente hace varios años. Para la organización, esta medida genera inseguridad jurídica y abre la puerta a una injerencia indebida en la estructura societaria de un medio de comunicación, lo cual resulta incompatible con los estándares interamericanos de libertad de expresión.

En un comunicado público, Granasa denunció al Gobierno del presidente Daniel Noboa de emplear “todos sus esfuerzos y caminos opacos para intentar doblegar” a la empresa con el objetivo de silenciar sus críticas. La compañía señaló que en septiembre de 2025 tuvo conocimiento de actuaciones tributarias iniciadas por el Servicio de Rentas Internas (SRI), relacionadas con presuntas diferencias en declaraciones fiscales de terceros vinculados a su cadena de distribución. Aunque la empresa solicitó oportunamente acceso a la documentación correspondiente, aseguró que hasta ahora no ha recibido la totalidad de la información.

“El uso de una institución pública para hostigar a medios críticos es una de las formas más sofisticadas de censura indirecta”, advirtió Pierre Manigault, presidente de la SIP. Añadió que recurrir a mecanismos administrativos, tributarios o societarios para presionar a una empresa periodística vulnera tanto la libertad de prensa como la libertad de empresa, condiciones esenciales para la existencia de un periodismo independiente.

El rol del secretario de Integridad Pública, José Julio Neira

Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, alertó que este tipo de acciones generan un efecto intimidatorio que trasciende a una sola empresa y envía un mensaje preocupante al conjunto del ecosistema mediático del país. “Afectar la propiedad, la estabilidad jurídica o la gobernanza de un medio es una manera indirecta, pero muy efectiva, de condicionar su línea editorial y debilitar el pluralismo informativo”, señaló.

En su más reciente informe sobre libertad de prensa en Ecuador, la SIP advirtió que el ecosistema mediático del país estuvo marcado por graves violaciones a la libertad de expresión, incluyendo ataques desde canales oficiales y redes sociales contra periodistas y medios. El documento menciona, como ejemplo, declaraciones del secretario de Integridad Pública, José Julio Neira, quien vinculó públicamente a los diarios Expreso y Extra con supuestos esquemas de evasión tributaria antes de que existiera una investigación formal, hecho que fue denunciado como un intento de intimidación política.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de la libertad de prensa y de expresión en las Américas. Está integrada por más de 1.300 medios de comunicación del hemisferio occidental y tiene su sede en Miami, Florida.

