La SIP, figuras públicas y políticos reaccionan a la denuncia de GRANASA

La Sociedad Interamericana de Prensa respondió al envío del comunicado sobre el proceso iniciado por la 'Super' de Compañías

Tras la alerta emitida por Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA) sobre un proceso iniciado por la Superintendencia de Compañías, varias figuras públicas y actores políticos se pronunciaron al respecto. La empresa denunció la presunta intención del Gobierno de controlar un paquete equivalente al 40 % de sus acciones.

El caso se relaciona con una decisión del ente de control para revertir ese paquete accionario a la empresa Veranera, que se encuentra en proceso de liquidación desde hace cinco años y es de propiedad de Ingrid Martínez Leisker. Esta última es, a su vez, la titular de ese 40 % de las acciones de GRANASA.

Seis años atrás, el traspaso de dichas acciones se realizó a través de Veranera, empresa que actualmente se encuentra en liquidación. Sin embargo, en 2020 Martínez Leisker decidió que ese paquete accionario regresara a su nombre, tal como consta en los libros de acciones y accionistas de GRANASA S.A.

Un elemento clave del caso es que la ‘Super’ de Compañías cambió al liquidador de la empresa Veranera. Anteriormente, ese rol estaba a cargo de la propia Ingrid Martínez. Con la nueva designación, el ente de control aseguró la participación de un funcionario que responde directamente a la institución.

Las reacciones por el proceso iniciado contra GRANASA

La empresa editora de los diarios EXPRESO y EXTRA emitió un boletín de prensa el pasado 1 de enero de 2026. En el documento señaló: “El Gobierno del presidente Daniel Noboa usa todos sus esfuerzos y caminos opacos para intentar doblegar a Gráficos Nacionales con el único propósito de someter a una de las pocas voces críticas a su gestión que existen en Ecuador”.

El excandidato presidencial y exministro de Gobierno durante la administración de Guillermo Lasso, Henry Cucalón, escribió en su cuenta de la red social X: “Inadmisible. No solo estaremos atentos, sino en acción para defender la libertad de expresión”.

El exsubsecretario del Ministerio de Relaciones Exteriores del Litoral, Carlos Estarellas, también se refirió al tema en su cuenta de X. Señaló: “Recordemos que el correato comenzó tomándose Diario El Telégrafo, luego prosiguió contra El Universo y todos los canales y radios incautadas”.

La exasambleísta de Construye, Ana Galarza, se pronunció tras la denuncia hecha por Gráficos Nacionales. Dijo: “Todo el apoyo a la libertad de expresión”, y añadió que se solidarizaba con el diario EXPRESO.

La abogada especialista en Ciencias Penales, Marcela Estrella Bucheli, también se refirió al caso y señaló: “Y si, en lugar de menoscabar la libertad de expresión, la cabeza del Ejecutivo se ocupara de los sicariatos que ya marcan el inicio de 2026 y de respaldar, coordinar y asumir responsabilidad junto a sus ministros del ramo, en vez de dejarlos solos ante una crisis que los desborda?”.

Asimismo, el periodista Juan Carlos Aizprúa ironizó en su perfil de la red social X. Compartió la publicación de Diario EXPRESO titulada ‘GRANASA denuncia presiones del Gobierno e intento de control’ y escribió: “El nuevo Ecuador”.

El alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez también dedicó una publicación al caso. Él escribió: “¿Cómo puede callar la prensa ante una situación tan grave? Eso sí es bloquear la libertad de expresión. Como no pueden sostener su invento de ‘lavado de activos’, ahora se van por lo societario, inventando para intentar controlar el paquete accionario de GRANASA y buscar callarlos”.

Seguimiento desde la SIP

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) fue informada del hecho a través del boletín publicado por Gráficos Nacionales. La organización internacional respondió: “Estamos siguiendo este caso con atención, dada la gravedad de los hechos descritos y su impacto sobre la libertad editorial”.