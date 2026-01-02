Gobernador visita el Teodoro Maldonado: "Si no pueden limpiar, me avisan y les ayudo"

Una tendencia en el Gobierno de Daniel Noboa es que sus funcionarios se graben en "visitas sorpresas" a centros de salud, imponiendo autoridad e indignándose por cómo es la atención.

Arévalo recorre el Teodoro Maldonado

Este 1 de enero de 2026, el turno fue del gobernador de Guayas José Ignacio Arévalo, quien se lo aprecia en videos difundidos en redes sociales reclamando por el aseo y un supuesto "colapso" en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, del sur de Guayaquil.

El Gobernador del #Guayas cayó sin avisar en el hospital Teodoro Maldonado…. Confrontó a varios empleados que se pasan como PIPONES SIN MOVER UN DEDO…

Notoriamente enojado, en una de los primeras escenas reclama a funcionarios del hospital por las demoras en limpieza en un sector del centro de salud. "La gente no puede esperar. Hay que limpiar. Si no quiere agarrar un trapito y desinfectante, hagámoslo, nosotros lo hacemos. Si no puede, me avisa y yo les ayudo a limpiar", dijo confrontando a un encargado.

Durante la visita, catalogada de 'sorpresa', se escuchaba sollozar a algunos pacientes y clamar una mejor atención. "No hay silla de ruedas", "Hay camas vacías y no suben a los pacientes", o "Cualquier cosa, nos dicen que está colapsado", se logra oír a lo largo del video.

Arévalo no lucía indiferente a estos reclamos. De hecho, alzó la voz en protesta y pidió a un empleado del lugar: "Quiero un listado de todos ellos (señalando a los pacientes). Y que HOY se resuelvan sus condiciones. ¡No quiero escuchar que está colapsado! O que no hay camas o medicinas. Quiero que resuelvan".

Mientras las extorsiones y asesinatos marcan la agenda diaria en Guayas, el Gobierno cambia de gobernador. José Arévalo asume el cargo, responde sobre un posible diálogo con el alcalde Aquiles Álvarez y define su plan para recuperar la paz en la provincia.



Lee la entrevista:… pic.twitter.com/L9amZUn3ah — Diario Expreso (@Expresoec) December 30, 2025

Contexto de la salud pública y del IESS

La inspección sorpresa del gobernador del Guayas al Hospital Teodoro Maldonado Carbo aterriza en un momento crítico para la sostenibilidad del sistema sanitario. Si bien el IESS priorizó el desembolso de $150 millones a finales de diciembre para evitar la paralización de servicios externos, el sector privado advierte que la medida es apenas un "respiro": los pagos cubren, en promedio, solo entre el 10 % y el 12 % de las facturas pendientes.

El recorrido de la autoridad provincial también se da en medio de un fuerte debate sobre la calidad del gasto público. Mientras el Gobierno destaca inversiones en infraestructura y un stock de medicamentos asegurado, gremios médicos, como el de Manabí, desmenuzan las cifras oficiales revelando una realidad precaria: el costo promedio por atención en 2025 rondó apenas los $1,30, una cifra ínfima frente a los estándares internacionales.

