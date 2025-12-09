Pacientes renales bloquean vías en Los Ríos para exigir atención al Gobierno

“Llegamos aquí por desesperación. Nuestra salud se deteriora y nadie nos ayuda”, manifestó Luis Sarcos, paciente renal que la mañana del martes, participó en su silla de ruedas de la protesta masiva realizada en el tramo que conecta Babahoyo (Los Ríos) con el cantón Jujan, en la provincia del Guayas. En su testimonio explicó que necesita 35 dólares para los kits de diálisis, pero en los últimos días no los ha podido comprar porque las distribuidoras se niegan a venderlos por temor a represalias, tras detectarse irregularidades en la adquisición. “Estamos desprotegidos. Si no hay kits, no hay tratamiento y la vida se apaga”, insistió.

Decenas de pacientes renales se apostaron con carteles y consignas pidiendo vivir, bloqueando parcialmente el cruce de Chilentomo. La Policía Nacional se hizo presente para resguardar la seguridad, mientras los enfermos permanecían sentados, unos con sombrillas para protegerse del sol, muchos con dificultades para movilizarse. Minutos después llegó el gobernador de Los Ríos, Galo Lara Yépez, quien dialogó con los manifestantes y les pidió despejar la vía.

Gobierno ofrece alternativas temporales ante la falta de kits

Lara inició su intervención ofreciendo una alternativa inmediata, dos dializadoras del cantón Milagro, en la provincia del Guayas, estaban en condiciones de recibir a los pacientes sin costo alguno, únicamente debían acudir para recibir el tratamiento. Sin embargo, propuesta generó resistencia entre los pacientes ya que muchos enfermos no pueden desplazarse largas distancias.

Para responder a esa limitación, el gobernador anunció que pondría buses a disposición para transportarlos sin que tengan que gastar en pasajes. Además, aseguró que quienes se encuentren en situación extrema recibirán kits especiales para dializarse en Babahoyo.

Anuncio de 5.000 kits para un mes de abastecimiento

Durante el diálogo, Lara también informó que el viernes llegarían aproximadamente 5.000 kits para ser entregados de forma gratuita, con un abastecimiento estimado de un mes. Ese plazo permitiría gestionar el pago de la deuda y normalizar la atención en territorio.

Tras la intervención y los compromisos asumidos, los pacientes aceptaron retirarse de la calzada, la vía fue habilitada y el tránsito volvió a la normalidad. Finalmente el representante del Ejecutivo les informó que es la solución por el momento hasta que puedan resolver los problemas que han detectado en las dializadoras.

