Expreso
SUSCRIBIRME PLAN SALUD
Ingresar

  Quito

La Empresa Eléctrica aseguró que el personal de la entidad atenderá una orden para reparar un poste chocado, el cual habría causado los cortes en Calderón.
La Empresa Eléctrica aseguró que el personal de la entidad atenderá una orden para reparar un poste chocado, el cual habría causado los cortes en Calderón.Foto: Cortesía X Eléctrica Quito

Corte de luz en Quito afectó a los moradores de Calderón por más de 3 horas

Los residentes indicaron que también hubo variación de energía eléctrica en distintos barrios de Calderón, norte de Quito 

Los habitantes de varios barrios de la parroquia Calderón, en el norte de Quito, sufrieron este 31 de diciembre de 2025 un corte de luz que los dejó sin servicio por más de tres horas.

RELACIONADAS

Distintos usuarios reportaron los inconvenientes en la cuenta de la red social X (antes Twitter) de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), donde indicaron que la suspensión se inició pasadas las 06:00.

“Seguimos sin luz en el sector del cementerio del parque Los Recuerdos, sector Zabala. Ya son tres horas sin servicio eléctrico”, reclamó la usuaria Nicole Cuaspa.

Otra persona, en cambio, mencionó que el corte ocurrió tras un descenso en la potencia del suministro. “Son constantes las variaciones de energía y, tras estas, se fue el servicio. Favor verificar y solucionar antes de que se dañen electrodomésticos en el sector de Zabala”.

carros de recolección de EMASEO

Emaseo pide ejecutar garantías por camiones satélite que dejaron de operar en Quito

Leer más

Calderón registra cortes de luz constantes

Los reportes de cortes de energía han sido recurrentes en otras zonas de Calderón desde el martes. En la plataforma virtual había mensajes que señalaban que ayer el corte se produjo en San José Alto y Marianas.

Este Diario consultó a la Empresa Eléctrica sobre las causas de la suspensión, pero no hubo respuesta. 

Pasadas las 13:00 la entidad solo respondió en X que los trabajadores de la EEQ atenderán la orden de trabajo para el "cambio de un poste chocado en el sector". Sin embargo, no precisó la hora en que se normalizaría el servicio.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!

TAGS

Las Últimas Noticias

  1. Kylian Mbappé enciende las alarmas en el Real Madrid tras lesión

  2. La ruta humana de Uzhupud Garden: de lavaplatos a gerente

  3. Río de Janeiro gana el récord Guinness a la mayor fiesta de Año Nuevo del mundo

  4. Dos niños y un bebé, entre los heridos en nuevos ataques con drones rusos en Ucrania

  5. Corte de luz en Quito afectó a los moradores de Calderón por más de 3 horas

LO MÁS VISTO

  1. Ministerio del Interior prohíbe balizas en autos privados y advierte sanciones

  2. Cábalas de Año Nuevo: ¿Es malo barrer la casa el 31 de diciembre?

  3. Estiaje Ecuador: 100 MW de generación térmica salen de operación en enero de 2026

  4. Alexandra Villacís: “No tengo apoyo político, pero sí me respalda la legalidad”

  5. ¿Cuándo y a qué hora se estrena el capítulo final de Stranger Things 5?

Te recomendamos