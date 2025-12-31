Corte de luz en Quito afectó a los moradores de Calderón por más de 3 horas

Los residentes indicaron que también hubo variación de energía eléctrica en distintos barrios de Calderón, norte de Quito

La Empresa Eléctrica aseguró que el personal de la entidad atenderá una orden para reparar un poste chocado, el cual habría causado los cortes en Calderón.

Los habitantes de varios barrios de la parroquia Calderón, en el norte de Quito, sufrieron este 31 de diciembre de 2025 un corte de luz que los dejó sin servicio por más de tres horas.

Distintos usuarios reportaron los inconvenientes en la cuenta de la red social X (antes Twitter) de la Empresa Eléctrica Quito (EEQ), donde indicaron que la suspensión se inició pasadas las 06:00.

“Seguimos sin luz en el sector del cementerio del parque Los Recuerdos, sector Zabala. Ya son tres horas sin servicio eléctrico”, reclamó la usuaria Nicole Cuaspa.

Otra persona, en cambio, mencionó que el corte ocurrió tras un descenso en la potencia del suministro. “Son constantes las variaciones de energía y, tras estas, se fue el servicio. Favor verificar y solucionar antes de que se dañen electrodomésticos en el sector de Zabala”.

Emaseo pide ejecutar garantías por camiones satélite que dejaron de operar en Quito Leer más

¡Buenas tardes, @JoseAntonioCM01!, agradecemos su reporte, tenemos generada la reparación nro. 919439, nuestro equipo técnico👷atenderá la orden de trabajo y se normalizará su servicio. Causa: cambio de poste chocado en el sector.

¡Agradecemos su paciencia y comprensión!.🙌



-… — Empresa Eléctrica Quito (@ElectricaQuito) December 31, 2025

Calderón registra cortes de luz constantes

Los reportes de cortes de energía han sido recurrentes en otras zonas de Calderón desde el martes. En la plataforma virtual había mensajes que señalaban que ayer el corte se produjo en San José Alto y Marianas.

Este Diario consultó a la Empresa Eléctrica sobre las causas de la suspensión, pero no hubo respuesta.

Pasadas las 13:00 la entidad solo respondió en X que los trabajadores de la EEQ atenderán la orden de trabajo para el "cambio de un poste chocado en el sector". Sin embargo, no precisó la hora en que se normalizaría el servicio.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!