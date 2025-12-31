Metro de Quito suma un tercer intento para contratar mantenimiento millonario

Es el tercer intento de la Empresa Metro de Quito por contratar el mantenimiento integral del sistema

El Metro de Quito cumplió dos años de operación en diciembre de 2025.

A dos días de terminar el 2025, la Empresa Pública Metropolitana Metro de Quito (Epmmq) puso en marcha dos procesos de contratación para el mantenimiento preventivo y correctivo de la primera línea del sistema, con una inversión que en conjunto supera los $ 100 millones.

El primero corresponde al servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los sistemas de infraestructura, superestructura, electromecánicos y de telecomunicaciones del Metro de Quito.

Este contrato cuenta con un presupuesto referencial de $ 73,9 millones y tendrá una vigencia de cinco años. El proceso fue publicado el 29 de diciembre y se prevé que la adjudicación se realice el 10 de marzo de 2026. Actualmente, la fase preparatoria ya se encuentra concluida, mientras que la etapa precontractual está en desarrollo.

Este contrato busca garantizar el correcto funcionamiento de componentes clave del sistema, como las vías por donde circulan los trenes, así como toda la red de telecomunicaciones necesaria para la operación segura y continua del metro.

Otro proceso en curso

El segundo proceso fue abierto el mismo día y corresponde al mantenimiento preventivo y correctivo del sistema de señalización ferroviaria de la primera línea. Para este contrato se estableció un presupuesto referencial total, sin IVA, de $ 28'804.631,16, y la fecha estimada de adjudicación es el 5 de febrero de 2026.

Ambos procesos suman una inversión superior a los $ 100 millones y forman parte de la estrategia del Metro de Quito para asegurar la sostenibilidad operativa del sistema a largo plazo.

En noviembre pasado, la empresa ya invitó a potenciales oferentes a presentar cotizaciones o proformas, como parte de la fase inicial de estos procedimientos de contratación.

¿La tercera es la vencida?

Se trata del tercer intento de la Empresa Metro de Quito por contratar el mantenimiento integral de los sistemas de infraestructura, superestructura y electromecánicos. El proceso anterior fue cancelado el 20 de agosto de 2025, según informó la entidad, debido a intermitencias en el portal del Sistema Nacional de Contratación Pública, que impidieron cumplir con los plazos establecidos.

Con la reapertura de estos concursos, la empresa municipal busca finalmente concretar contratos fundamentales para garantizar la operación seguraa y continua de la primera línea del Metro de Quito.

