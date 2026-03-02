Manta vs Independiente del Valle HOY: sigue aquí EN VIVO el partido en Manta

Manabitas buscan sus primeros puntos ante un Independiente del Valle que apunta al liderato solitario en el Jocay

Independiente del Valle buscará en Manta su primera victoria como visitante en la LigaPro 2026.

Manta FC e Independiente del Valle cierran este lunes la segunda fecha de la LigaPro 2026 en el Estadio Jocay. Desde las 19:30 (hora de Ecuador), los locales buscan sumar puntos tras su derrota inicial, mientras los "Rayados" intentan consolidar su liderato. La transmisión oficial del encuentro estará disponible exclusivamente para todo el país mediante Zapping Sports.

Ambas escuadras llegan con realidades opuestas al puerto manabita para disputar este compromiso determinante. Mientras el cuadro atunero necesita corregir errores ofensivos ante su afición, el conjunto de Sangolquí apuesta por su solidez defensiva para mantener el invicto.

Alineaciones confirmadas de Manta e Independiente del Valle

(Las formaciones se verán reflejadas minutos antes de iniciar el partido en el Jocay)

Sigue el minuto a minuto del partido | Fecha 2, LigaPro 2026

Revive los últimos partidos de Independiente del Valle y Manta en la LigaPro

