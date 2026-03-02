Impuesto predial: ¿cuánto pagaron los guayaquileños entre enero y febrero del 2026?

El Municipio de Guayaquil detalla las cifras en lo que va del año, mientras siguen las críticas por el pago de CEM

El Municipio de Guayaquil recaudó 67’136.828,31 dólares por impuestos, contribuciones y tasas durante los dos primeros meses de 2026, una cifra que representa un incremento del 36,16 % frente al mismo período de 2025 y del 38,88 % en comparación con 2024.

Del total recaudado, 40’539.635 dólares se obtuvieron mediante atención presencial. En 15 ventanillas habilitadas —13 en el Palacio Municipal, una en el Terminal Terrestre y otra en el Parque Samanes— se realizaron 341.275 transacciones, en horario de 08:30 a 17:00. En conjunto, durante el bimestre se contabilizaron 610.494 operaciones.

(Te puede interesar: Turno para revisión técnica vehicular de ATM en Guayaquil se suspende temporalmente)

En cuanto a los canales virtuales, estos permitieron recaudar 26’597.193,31 dólares a través de plataformas externas habilitadas desde enero, de diversas instituciones bancarias y entidades de recaudación.

El Municipio indicó que mantiene en marzo descuentos para el pago del impuesto predial: 6 % para cancelaciones realizadas del 1 al 15 del mes y 5 % del 16 al 31. Además, los usuarios pueden consultar valores pendientes, incluida la Contribución Especial de Mejoras (CEM), ingresando su código catastral en el portal oficial del cabildo.

¿Qué pasa si tu licencia venció durante la suspensión de la ANT? Leer más

Cuestionamientos ciudadanos al pago de contribución por mejoras en Guayaquil

Sin embargo, junto con el aumento en la recaudación también persisten cuestionamientos ciudadanos en Guayaquil.

Habitantes de distintos sectores han manifestado su inconformidad por los valores que cancelan por la Contribución Especial de Mejoras, al considerar que los montos son elevados y que en sus barrios no se ejecutan obras visibles o recientes que justifiquen esos cobros.

Las críticas se centran en la percepción de falta de proporcionalidad entre lo pagado y los beneficios recibidos, especialmente en zonas que reportan problemas de vialidad, iluminación o drenaje.

"Pagué más de 30 dólares por las mejoras, pero acá en Sauces 2 hace rato que no vemos obras. Me parece que no es justo, y no solo es nuestro caso, pasa en muchísimas otras ciudadelas", refutó Marlon Aguirre, habitante de esa zona del norte de Guayaquil.

¿Quieres seguir leyendo el contenido de EXPRESO? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!