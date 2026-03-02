¿Qué pasa si tu licencia venció durante la suspensión de la ANT?

Los conductores con licencias caducadas en Guayaquil no serán sancionados, mientras continúe la suspensión de la ANT

La medida de la ATM aplica únicamente si la causa de la licencia vencida es la suspensión de servicios de la ANT.

La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil anunció que no aplicará sanciones a los conductores cuyas licencias estén vencidas mientras la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) mantiene suspendidos sus servicios, tras el estallido del caso Jaque por presunta corrupción.

La medida, según dice la entidad, busca proteger a los conductores afectados por la interrupción de los servicios de la ANT, que se encuentra temporalmente cerrada luego de la detención de 11 personas, entre ellas Pedro Abril, director ejecutivo de la institución, en el marco de una presunta red de corrupción en la emisión de licencias de conducir a nivel nacional.

Por qué la ANT suspendió sus servicios

Según la Fiscalía General del Estado, el caso Jaque está en etapa inicial de judicialización, mientras avanzan las investigaciones sobre posibles irregularidades en la expedición de licencias. En un comunicado emitido el pasado viernes 30 de enero, la ATM instruyó a sus agentes de tránsito no sancionar a quienes tengan la licencia caducada, siempre que la causa sea la suspensión temporal de la ANT.

“Esta medida se mantendrá vigente hasta que la ANT restablezca oficialmente la atención al público y los procesos correspondientes”, detalló la ATM.

El plazo para la Revisión Técnica Vehicular (RTV) de vehículos con dígito de placa 1 se extiende hasta el 14 de marzo sin aplicación de multas. Cortesía

El ministro de Transporte, Roberto Luque, informó entonces que la ANT permanecerá cerrada de forma temporal por algunas semanas para iniciar un proceso de “depuración” institucional que permita garantizar la transparencia y legalidad en la emisión de licencias.

Plazos ampliados para revisión vehicular en Guayaquil

La suspensión de la ANT también afectó la Revisión Técnica Vehicular (RTV) de los automotores. Por ello, la ATM anunció el pasado 27 de febrero que extenderá el plazo para los vehículos cuyo dígito de placa termine en 1, luego de los inconvenientes registrados en febrero por la interrupción del sistema informático de la ANT.

La suspensión de la ANT se dio tras el caso Jaque, que incluyó la detención de 11 personas, entre ellas el director ejecutivo Pedro Abril, por presunta corrupción.

El nuevo plazo regirá hasta el 14 de marzo, y durante este período no se aplicarán multas por calendarización. La medida incluye tanto a vehículos particulares como unidades de transporte escolar con dígitos 1 y 2 que no lograron completar la revisión en el mes que les correspondía.

Calendario de marzo y prechequeo gratuito

A la fecha, la ATM mantiene el calendario regular de matriculación para vehículos cuyo dígito termine en 2. Además, los conductores podrán realizar un prechequeo gratuito durante los primeros 20 días de marzo, que permite verificar el estado del automotor y reducir el riesgo de no aprobar la RTV en el primer intento.

Los conductores pueden hacer un prechequeo gratuito de vehículos durante los primeros 20 días de marzo, para evitar reprobar la RTV.

