Matriculación vehicular 2026: pasos para registrar autos nuevos en la ANT

Desde febrero, los autos salen con permiso y sticker tras aprobar la revisión técnica en centros autorizados

Tras la suspensión de servicios de la ANT por el denominado caso Jaque, las autoridades reactivaron y ajustaron los procesos de matriculación vehicular en Ecuador. La matriculación vehicular 2026 establece los pasos para registrar autos nuevos en la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) y cumplir con la revisión técnica obligatoria en ciudades como Quito y Guayaquil. El trámite incluye pagos previos, agendamiento de turnos y aprobación de la Revisión Técnica Vehicular (RTV). Desde febrero, los vehículos que aprueban la revisión salen matriculados directamente desde los centros autorizados.

En Quito, desde el 1 de febrero, rige un nuevo procedimiento implementado por la Agencia Metropolitana de Tránsito. El principal cambio es que el usuario ya no debe realizar la matriculación por separado. Ahora, el auto queda matriculado automáticamente una vez que supera la revisión técnica. El conductor recibe el permiso de circulación, el sticker y la tercera placa en el mismo centro.

Los propietarios pueden adelantar su revisión y matriculación si cumplen los requisitos y existen turnos disponibles. Por ejemplo, un vehículo con placa terminada en 2 puede hacer el trámite en febrero. Si no se cumple con el mes asignado según el último dígito, se aplica una multa de calendarización. Esa sanción es determinada por cada entidad municipal competente.

Matriculación vehicular 2026 en Quito: pasos y requisitos

En Quito, el proceso se realiza a través de la Agencia Metropolitana de Tránsito y exige cumplir con estos pasos:

Ingresar a www.amt.gob.ec .Dar clic en ‘Consultar tus valores a pagar’. Verificar y cancelar multas pendientes en la AMT o en la ANT. Pagar la Tasa de Fondo Vial de la Prefectura de Pichincha. Cancelar el valor de la Revisión Técnica Vehicular. Agendar la cita en uno de los seis centros de revisión.

El día del turno, el conductor debe presentarse 10 minutos antes con cédula, licencia, comprobantes de pago y el turno impreso. Si el vehículo aprueba la revisión técnica, queda matriculado en ese momento. El personal coloca el sticker y la tercera placa en el parabrisas. Con ello, el trámite queda concluido.

Revisión técnica y matriculación en Guayaquil: cómo hacerlo

En Guayaquil, el proceso se gestiona mediante la Agencia de Tránsito y Movilidad y comienza con el pago del valor de la matrícula, que se consulta en el portal del Servicio de Rentas Internas (SRI).

Luego, el usuario debe ingresar a www.atm.gob.ec, con su clave personal. Si no tiene cuenta, el sistema permite crearla en pocos pasos. Desde allí se accede a la opción “Turno RTV”.

Los pasos a seguir son:

Escoger “Renovación de Permiso de Circulación”. Ingresar el número de placa para consultar valores pendientes. Pagar la tasa de revisión técnica vehicular y posibles multas. Seleccionar día, hora y centro de atención una vez habilitada la opción.

El día asignado es obligatorio llevar la matrícula original e imprimir el turno. Se recomienda acudir con 15 minutos de anticipación al centro elegido. En la ciudad operan tres centros habilitados: Avenida Narcisa de Jesús (07:00-19:00), Vía a Daule (07:00-17:00) y sur, en la avenida 25 de Julio (07:00-17:00). Aprobar la revisión es el paso final para obtener el permiso de circulación actualizado.

¿Te gusta leer Diario EXPRESO? TE PUEDES SUSCRIBIR AQUÍ